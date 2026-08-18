Pháp luật - Đời sống Bộ Công an kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ tại Công an Lâm Đồng Sáng 18/8, Đoàn kiểm tra số 3 thuộc Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an làm việc, công bố quyết định kiểm tra công tác hồ sơ nghiệp vụ năm 2026 đối với Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Đặng Huy Khánh, Phó Trưởng Phòng, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố các nội dung kiểm tra

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá, chấn chỉnh và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong công tác quản lý hồ sơ của lực lượng Công an nhân dân. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Cục Hồ sơ nghiệp vụ làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra, hướng dẫn thực tế tại các phòng nghiệp vụ và công an các đơn vị, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thuộc Đoàn kiểm tra của Bộ Công an

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ nghiệp vụ; kết quả làm sạch dữ liệu, kết nối thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ứng dụng phần mềm nghiệp vụ và tiến độ số hóa hồ sơ.

Các đại biểu thuộc Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và các phòng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu thủ trưởng, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp chặt chẽ, minh bạch, cung cấp hồ sơ nhanh chóng khi đoàn kiểm tra chọn mẫu ngẫu nhiên.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Đại tá Nguyễn Tường Vũ nhấn mạnh, đợt kiểm tra là dịp để các đơn vị nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế; không giấu giếm khuyết điểm mà cầu thị tiếp thu hướng dẫn của đoàn kiểm tra để kịp thời khắc phục, nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của ngành công an.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ hướng dẫn các đơn vị khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hồ sơ nghiệp vụ và phục vụ công tác công an trong tình hình mới.