An ninh trật tự Bộ Công an phối hợp tổ chức tập huấn về Công ước chống tra tấn tại Lâm Đồng Sáng 6/7, tại Lâm Đồng, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phối hợp với Học viện Clingendael (Vương quốc Hà Lan) tổ chức khóa tập huấn về Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn (CAT) cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh khóa tập huấn tại Lâm Đồng

Khóa tập huấn là hoạt động trọng tâm trong lộ trình triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Vương quốc Hà Lan giai đoạn 2024 - 2026, nhằm phổ biến nội dung Công ước CAT và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đến lực lượng thực thi pháp luật.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn

Trong 2 ngày 6 và 7/7, 30 đại biểu sẽ được các báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm về Công ước chống tra tấn, cập nhật tình hình thực thi Công ước tại Việt Nam, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tra tấn trong quá trình thực thi công vụ.

Chuyên gia Vương quốc Hà Lan tham dự lớp tập huấn

Điểm mới của khóa tập huấn là tăng cường hình thức trao đổi, tương tác trực tiếp giữa các chuyên gia Hà Lan với báo cáo viên và học viên Việt Nam. Các chuyên gia sẽ tham gia quan sát, đánh giá kỹ năng trình bày, đồng thời trao đổi chuyên sâu về các nội dung chuyên môn. Toàn bộ tài liệu của khóa học sẽ được sử dụng làm học liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại các địa phương trong thời gian tới.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung liên quan đến Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra, thi hành án hình sự, tạm giữ và tạm giam, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Việc triển khai chương trình tập huấn cũng thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung liên quan đến Công ước chống tra tấn

Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi 4 khóa chuyên sâu dự kiến được tổ chức trong năm 2026 tại Lâm Đồng, Khánh Hòa, Nghệ An và Quảng Trị, góp phần nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người.