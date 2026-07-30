Thương mại - Dịch vụ Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu, E10RON95-III ở mức 22.859 đồng mỗi lít Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng E10RON95-III có giá mới là 22.859 đồng/lít và dầu diesel 0.05S có giá 27.624 đồng/lít.

Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15 giờ hôm nay (30/7).

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng/lít.; xăng E10RON95-III tăng 1.424 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 916 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan quản lý quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: xăng sinh học: 500 đồng/lít; dầu diesel 1.000 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.