Bồ Đào Nha 0-0 Colombia: Khi VAR và Diogo Costa trở thành cứu cánh cho Selecao Một trận hòa không bàn thắng nhưng đầy kịch tính tại World Cup, nơi Bồ Đào Nha lép vế hoàn toàn trước Colombia và chỉ thoát thua nhờ sự xuất sắc của Diogo Costa cùng phán quyết từ công nghệ.

Trận đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Colombia tại vòng bảng World Cup đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một kết quả phản ánh sự bế tắc của hàng công châu Âu nhưng đồng thời tôn vinh sự kiên cường của hệ thống phòng ngự. Trong một ngày mà các ngôi sao tấn công trứ danh của Bồ Đào Nha im hơi lặng tiếng, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những giây cuối cùng nhờ sự can thiệp của công nghệ VAR.

Phút bù giờ nghẹt thở và phán quyết từ VAR

Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 90+1. Từ một tình huống phối hợp đá phạt góc ngắn bên cánh phải, bóng được tạt chuẩn xác vào khu vực cấm địa. Trung vệ Davinson Sanchez đã có pha bật cao dũng mãnh, đánh đầu tung lưới thủ thành Diogo Costa trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Bồ Đào Nha.

Bàn thắng không được công nhận của Davinson Sanchez.

Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Colombia chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau khi tham khảo tổ trọng tài video (VAR), bàn thắng đã bị khước từ. Các góc quay chậm chỉ ra rằng phần mũi giày của Sanchez đã nằm dưới cầu thủ phòng ngự cuối cùng của Bồ Đào Nha chỉ trong gang tấc. Quyết định việt vị nhạy cảm này đã trực tiếp cứu đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez khỏi một thất bại cay đắng ở phút cuối.

Sự bế tắc của hàng công và sự lép vế về thống kê

Dù sở hữu đội hình với nhiều gương mặt ưu tú, Bồ Đào Nha lại thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống trước khối đội hình kỷ luật của đại diện Nam Mỹ. Selecao das Quinas chỉ kiểm soát bóng 45%, một con số hiếm thấy đối với đội bóng vốn ưa chuộng lối chơi áp đặt. Siêu sao Cristiano Ronaldo và các vệ tinh xung quanh gần như bị chia cắt hoàn toàn với tuyến tiền vệ.

Sự chênh lệch về chất lượng các cơ hội được thể hiện rõ qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Colombia áp đảo với 1.63 xG cùng 24 pha dứt điểm (6 lần trúng đích). Ngược lại, Bồ Đào Nha chỉ đạt mức 0.70 xG với vỏn vẹn 13 cú sút, trong đó chỉ có 2 lần bóng đi trúng mục tiêu. Đội bóng áo bã trầu thường xuyên phải luân chuyển bóng ở biên và thiếu hẳn những đường chuyền xuyên phá vào khu vực trung lộ.

Màn trình diễn thượng hạng của Diogo Costa

Trong một ngày hàng công thi đấu dưới sức, thủ thành Diogo Costa đã trở thành người hùng thầm lặng. Với 8.2 điểm từ FotMob, anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Costa đã thực hiện tổng cộng 6 pha cứu thua, trực tiếp ngăn chặn 0.73 bàn thắng dự kiến (xGOT) từ phía đối thủ.

Diogo Costa khước từ mọi nỗ lực của hàng công Colombia.

Đáng chú ý, chỉ tính đến phút 57, Costa đã thiết lập kỷ lục cá nhân mới về số lần cản phá trong một trận đấu tại đấu trường World Cup. Những tình huống cứu thua xuất thần trước cú sút của Jhon Cordoba (phút 17) và Jefferson Lerma (phút 55) đã giữ vững hy vọng có điểm cho Bồ Đào Nha.

Chiến thuật pressing và dấu ấn của James Rodriguez

Nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha gặp khó khăn nằm ở cách tiếp cận chủ động của huấn luyện viên Nestor Lorenzo. Colombia không lùi sâu phòng ngự mà thực hiện pressing tầm cao với cường độ lớn. Trọng tâm trong lối chơi của họ là lão tướng James Rodriguez. Ở tuổi 34, nhạc trưởng này vẫn làm chủ tuyến giữa với 85 lần chạm bóng và tạo ra 5 cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Sức ép liên tục từ Colombia buộc các trung vệ Bồ Đào Nha như Renato Veiga phải hoạt động hết công suất với 15 hành động phòng ngự, bao gồm 7 pha phá bóng giải nguy. Trận hòa này là lời cảnh báo đắt giá cho tham vọng của Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup năm nay, khi lối chơi của họ vẫn còn nhiều kẽ hở trước những đối thủ có tính tổ chức cao.