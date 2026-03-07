Bồ Đào Nha 2-1 Croatia: Bồ Đào Nha giành chiến thắng Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với lợi thế lịch sử đối đầu trước Croatia, nhưng đây là trận đấu loại trực tiếp — một sai lầm là kết thúc hành trình.

Bồ Đào Nha 2 - 1 Croatia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Bồ Đào Nha tiếp đón Croatia.

17' Thẻ vàng Phút 17': R. Dias (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng (Elbowing).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Croatia): I. Matanovic vào sân thay A. Budimir.

53' BÀN THẮNG! Croatia (0-1) Phút 53': I. Perisic (Croatia) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': L. Modric (Croatia) nhận thẻ vàng (Tripping).

61' VAR Phút 61': Goal Disallowed - offside — C. Ronaldo (Bồ Đào Nha).

62' Thay người Phút 62' (Bồ Đào Nha): B. Silva vào sân thay Vitinha.

63' Thay người Phút 63' (Bồ Đào Nha): F. Conceicao vào sân thay P. Neto.

63' Thay người Phút 63' (Bồ Đào Nha): N. Semedo vào sân thay B. Fernandes.

63' Thay người Phút 63' (Bồ Đào Nha): G. Ramos vào sân thay J. Cancelo.

68' BÀN THẮNG! Bồ Đào Nha (1-1) Phút 68': C. Ronaldo (Bồ Đào Nha) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

68' Thay người Phút 68' (Croatia): M. Pasalic vào sân thay M. Baturina.

81' VAR Phút 81': Goal Disallowed - offside — P. Sucic (Croatia).

81' Thay người Phút 81' (Bồ Đào Nha): R. Neves vào sân thay C. Ronaldo.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Croatia): J. Gvardiol vào sân thay N. Vlasic.

90+4' BÀN THẮNG! Bồ Đào Nha (2-1) Phút 90+4': G. Ramos (Bồ Đào Nha) lập công (kiến tạo: R. Leao). Tỷ số: 2 - 1.

90+6' Thay người Phút 90+6' (Croatia): A. Kramaric vào sân thay M. Kovacic.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': I. Perisic (Croatia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

90+13' VAR Phút 90+13': Goal Disallowed - offside — J. Gvardiol (Croatia).

KT Kết thúc: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:13 03/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 05:23 03/07/2026

Đội hình chính thức

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martinez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

15. João Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (M)

8. Bruno Fernandes (M)

17. Rafael Leão (M)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị:

12. José Sá

22. Rui Silva

4. Tomás Araújo

2. Nélson Semedo

6. Matheus Nunes

14. Gonçalo Inácio

5. Diogo Dalot

16. Francisco Trincão

19. Gonçalo Guedes

10. Bernardo Silva

21. Rúben Neves

24. Samú Costa

26. Francisco Conceição

9. Gonçalo Ramos

11. João Félix

Croatia

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Zlatko Dalic

Đội hình xuất phát:

1. Dominik Livaković (G)

2. Josip Stanišić (D)

6. Josip Šutalo (D)

3. Marin Pongračić (D)

14. Ivan Perišić (D)

10. Luka Modrić (M)

8. Mateo Kovačić (M)

13. Nikola Vlašić (M)

17. Petar Sučić (M)

16. Martin Baturina (M)

11. Ante Budimir (F)

Dự bị:

12. Ivor Pandur

23. Dominik Kotarski

4. Joško Gvardiol

5. Duje Ćaleta-Car

22. Luka Vušković

25. Martin Erlić

7. Nikola Moro

15. Mario Pašalić

24. Marco Pašalić

19. Toni Fruk

21. Luka Sučić

18. Kristijan Jakić

9. Andrej Kramarić

20. Igor Matanović

26. Petar Musa

Trận chiến không khoan nhượng tại BMO Field

Vào lúc 06:00 ngày 03/07/2026, Bồ Đào Nha và Croatia sẽ đối mặt nhau tại sân BMO Field trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là trận đấu loại trực tiếp — đội thắng đi tiếp, đội thua về nước. Không còn chỗ cho sự tính toán hay chờ đợi kết quả từ nơi khác.

Phong độ hai đội: Ai đang trong trạng thái tốt hơn?

Bồ Đào Nha bước vào trận này với phong độ không thực sự thuyết phục. Trong ba trận gần nhất, họ chỉ có một chiến thắng, xen kẽ hai trận hòa. Lối chơi chưa thực sự bùng nổ, dù chất lượng cá nhân của đội vẫn luôn là yếu tố đáng gờm.

Ngược lại, Croatia đang đến với tâm thế của một đội vừa lấy lại đà. Sau một trận thua ở đầu chuỗi gần nhất, họ đã liên tiếp giành hai chiến thắng — tín hiệu cho thấy đội bóng của HLV Zlatko Dalić đang tìm lại nhịp điệu quen thuộc vào đúng thời điểm quan trọng nhất.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bồ Đào Nha

Nhìn lại năm lần hai đội chạm trán gần nhất, Bồ Đào Nha chiếm ưu thế rõ ràng với ba chiến thắng, một trận hòa và chỉ một lần để Croatia vượt qua. Xu hướng lịch sử đứng về phía đội áo đỏ, nhưng trong bóng đá loại trực tiếp, quá khứ chỉ là tham chiếu — không phải bảo đảm.

Nhận định: Kịch bản nào có thể xảy ra?

Bồ Đào Nha sở hữu lợi thế về chiều sâu lực lượng và lịch sử đối đầu, nhưng phong độ chưa ổn định trong thời gian gần đây là dấu hỏi lớn. Croatia, dù xuất phát điểm khiêm tốn hơn, lại đang có đà tốt và sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn.

Đây hứa hẹn là một trận đấu căng thẳng, giàu tính toán chiến thuật. Croatia sẽ không đến BMO Field để chấp nhận thất bại, trong khi Bồ Đào Nha cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để xứng đáng với kỳ vọng. Trận đấu có thể kéo dài đến hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu nếu cả hai đội tiếp tục thận trọng như phong độ gần đây cho thấy.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

19/11/2024: Croatia 1 - 1 Bồ Đào Nha

06/09/2024: Bồ Đào Nha 2 - 1 Croatia

08/06/2024: Bồ Đào Nha 1 - 2 Croatia

18/11/2020: Croatia 2 - 3 Bồ Đào Nha

06/09/2020: Bồ Đào Nha 4 - 1 Croatia

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

07/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Chile (Thắng)

Phong độ gần đây của Croatia

28/06/2026: Croatia 2-1 Ghana (Thắng)

24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thắng)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thua)

08/06/2026: Croatia 2-1 Slovenia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bồ Đào Nha 2 5 DWD

Phong độ và thống kê đội

Bồ Đào Nha (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân nhà)

Hòa: 2 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Croatia (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Croatia: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Portugal

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Portugal or draw