Bồ Đào Nha đại chiến Croatia: Màn tái ngộ duyên nợ và điệu nhảy cuối cùng của các huyền thoại Sau 10 năm kể từ EURO 2016, Bồ Đào Nha và Croatia lại đối đầu tại vòng knock-out World Cup 2026. Đây là cuộc chiến giữa hàng thủ thép của Roberto Martinez và bản lĩnh của Luka Modric.

Trận hòa không bàn thắng trước Colombia ở lượt cuối vòng bảng đã đẩy Bồ Đào Nha vào một kịch bản đầy duyên nợ: đối đầu với Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026. Một thập kỷ sau khoảnh khắc Ricardo Quaresma gieo sầu cho đội bóng vùng Balkan tại EURO 2016, hai đại diện ưu tú của bóng đá châu Âu lại chuẩn bị cho một cuộc sinh tử chiến, nơi giá trị của kinh nghiệm và sự chuyển giao thế hệ sẽ được đặt lên bàn cân.

Lịch sử gọi tên Bồ Đào Nha, nhưng thời thế đã khác

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối cho đội tuyển có biệt danh "Brazil châu Âu". Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Bồ Đào Nha giành tới 7 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất một lần trong trận giao hữu năm 2024. Tuy nhiên, ký ức đậm nét nhất chính là vòng 1/8 EURO 2016, nơi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia ở hiệp phụ để rồi sau đó tiến thẳng đến ngôi vương.

Ricardo Quaresma ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha loại Croatia tại EURO 2016

Mười năm trôi qua, thế giới bóng đá đã chứng kiến nhiều sự đổi thay, nhưng có những biểu tượng vẫn đứng vững trước dòng chảy thời gian. Cristiano Ronaldo và Luka Modric vẫn là linh hồn, là điểm tựa tinh thần không thể thay thế của hai đội tuyển. Đặc biệt, Modric vừa đi vào lịch sử vào ngày 28/6 khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (40 tuổi) kiến tạo tại một kỳ World Cup trong chiến thắng 2-1 trước Ghana.

Ronaldo và Modric vẫn là những đầu tàu của đội tuyển quốc gia

Croatia: Điệu nhảy cuối cùng và sự trỗi dậy của thế hệ trẻ

Với Croatia, giải đấu năm nay được xem là "điệu nhảy cuối cùng" của thế hệ vàng từng giành ngôi Á quân World Cup 2018 và hạng ba năm 2022. Những cái tên như Modric (40 tuổi), Ivan Perisic (37), hay Andrej Kramaric (35) đang dốc hết những giọt mồ hôi cuối cùng cho màu cờ sắc áo.

Luka Modric là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018

Dù vậy, HLV Zlatko Dalic cũng đang sở hữu những nhân tố trẻ đầy hứa hẹn để kế thừa di sản. Josko Gvardiol (24 tuổi) đã khẳng định vị thế thủ lĩnh hàng thủ, trong khi tài năng 19 tuổi Luka Vuskovic và tiền vệ Martin Baturina (23 tuổi) đang mang lại luồng sinh khí mới. Tại vòng bảng, Croatia đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua những khó khăn để giành 6 điểm, cán đích ở vị trí nhì bảng L sau tuyển Anh.

Bồ Đào Nha: Kiểm soát bóng thượng thặng và hàng thủ thép

Dưới thời Roberto Martinez, Bồ Đào Nha đã chuyển mình thành một cỗ máy kiểm soát bóng đáng gờm. Thống kê của FIFA chỉ ra rằng họ dẫn đầu giải đấu về tỷ lệ chuyền bóng chính xác (92%), ngang bằng với Tây Ban Nha. Với 1.899 đường chuyền sau 3 trận vòng bảng, Bồ Đào Nha xếp thứ tư về khả năng luân chuyển bóng tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của họ lại nằm ở hàng phòng ngự. Thủ thành Diogo Costa mới chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn thua và đã thực hiện tới 9 pha cứu thua xuất sắc. Sự vững chãi này là cơ sở để hàng công, dẫn đầu bởi Ronaldo, có thể yên tâm tìm kiếm bàn thắng.

Ronaldo bất lực trước hàng thủ Colombia ở lượt cuối vòng bảng

Dù sở hữu chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) không quá cao (3,57), nhưng Bồ Đào Nha đã thực tế ghi được tới 6 bàn thắng, cho thấy hiệu suất tận dụng cơ hội cực tốt của các chân sút. Cristiano Ronaldo vẫn là người tích cực dứt điểm nhất với 13 lần bắn phá khung thành đối phương, chỉ xếp sau Kylian Mbappe và Kevin De Bruyne.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 06:00 ngày 03/07 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào tứ kết, mà còn là lời khẳng định vị thế của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu trong kỷ nguyên mới.