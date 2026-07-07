Bồ Đào Nha gục ngã trước Tây Ban Nha: Phút bù giờ định mệnh và sự im lặng của Ronaldo Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026 đã chính thức tiễn Bồ Đào Nha về nước. Trong một ngày mà các trụ cột hoàn toàn mờ nhạt, Selecao gục ngã bởi bàn thua ở phút 91.

Phút 90+1, cú sút chìm hiểm hóc của Merino găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của Diogo Costa. Đó không chỉ là một bàn thắng, đó là nhát dao kết liễu giấc mơ vàng của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Trận derby bán đảo Iberia đã kết thúc theo kịch bản nghiệt ngã nhất dành cho thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez, khi những sai lầm cá nhân và sự bế tắc của các ngôi sao tấn công đã khiến họ phải trả giá đắt.

Diogo Costa dù đã có những pha cứu thua xuất sắc nhưng không thể giúp đội nhà giữ sạch lưới đến hết trận. Ảnh: Sky Sports.

Hàng thủ kiên cường nhưng gục ngã đúng lúc quyết định

Trong phần lớn thời gian thi đấu, hàng phòng ngự Bồ Đào Nha đã chơi đầy nỗ lực trước sức ép nghẹt thở từ phía Tây Ban Nha. Diogo Costa xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với pha cứu thua kép xuất thần trong hiệp một, từ chối nỗ lực của Lamine Yamal và Alex Baena. Tuy nhiên, sự kiên cường đó đã không thể duy trì đến tiếng còi mãn cuộc.

Ruben Dias đã có một trận đấu tốt cho đến khi mắc sai lầm vị trí ở phút bù giờ. Ảnh: Sky Sports

Ruben Dias, người vốn được xem là hòn đá tảng vững chắc, đã mắc sai lầm vị trí nghiêm trọng ở tình huống quyết định. Anh bị hút theo bóng khi Torres thực hiện đường chuyền, để lộ khoảng trống chết người cho Merino băng lên dứt điểm. Bên cạnh đó, việc Nuno Mendes phải rời sân sớm vì chấn thương cũng là một tổn thất lớn, bởi trước đó anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong tỏa ngòi nổ Lamine Yamal.

Nuno Mendes là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Bồ Đào Nha trước khi rời sân. Ảnh: Getty Images.

Sự im lặng đáng báo động của các siêu sao

Nếu hàng thủ có thể đổ lỗi cho một khoảnh khắc mất tập trung, thì hàng công của Bồ Đào Nha lại mang đến một nỗi thất vọng kéo dài suốt 90 phút. Cristiano Ronaldo, trong lần có thể là cuối cùng xuất hiện tại sân chơi World Cup, đã có một ngày thi đấu nhạt nhòa. Thủ quân của Selecao thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng, buộc phải lùi sâu để tìm cảm giác nhưng không thể tạo ra bất kỳ áp lực thực sự nào lên khung thành của Unai Simon.

Một ngày thi đấu dưới sức của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Sky Sports

Đồng cảnh ngộ với Ronaldo là Bruno Fernandes. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United dù di chuyển rất rộng để kết nối các tuyến nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo thường thấy. Những đường chuyền mang tính đột biến của anh hoàn toàn bị bẻ gãy bởi hệ thống phòng ngự từ xa của La Roja.

Bruno Fernandes không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng tiền vệ cơ động của Tây Ban Nha. Ảnh: Sky Sports

Những nỗ lực đơn độc không thành hiện thực

Bồ Đào Nha không phải không có cơ hội. Joao Felix và Pedro Neto đã có những khoảnh khắc lóe sáng với các pha xử lý kỹ thuật và tốc độ ở hành lang biên. Felix suýt chút nữa đã có thể mở tỷ số từ một tình huống đánh đầu trong hiệp một, trong khi Neto liên tục quấy phá hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ nỗ lực cá nhân mà thiếu đi sự kết nối tổng thể để xuyên phá khối bê tông vững chắc mà Tây Ban Nha giăng ra.

Joao Felix thi đấu năng nổ nhưng dần mờ nhạt trong hiệp hai. Ảnh: Sky Sports

Thất bại này chính thức khép lại hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Đây có thể là dấu chấm hết cho một thế hệ vàng, nơi mà những tượng đài như Ronaldo có lẽ sẽ phải lùi vào hậu trường để nhường chỗ cho những gương mặt mới. Một trận thua đau đớn, nhưng phản ánh đúng thực tế rằng khi các ngôi sao lớn nhất im tiếng, Selecao không còn là chính mình.