Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1: Ronaldo ghi bàn, kịch tính 19 phút bù giờ tại World Cup Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Croatia, trong trận đấu mà VAR và những phút bù giờ không tưởng đã trở thành tâm điểm.

Trận thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã diễn ra theo một kịch bản không tưởng. Giữa sức nóng nghẹt thở của vòng loại trực tiếp, bản lĩnh của những ngôi sao và sự can thiệp quyết định từ công nghệ VAR đã tạo nên một trong những màn đối đầu kịch tính nhất giải đấu năm nay.

Sự bế tắc của Seleccao và cú sốc từ Perisic

HLV Roberto Martinez đã gây bất ngờ khi quyết định để Rafael Leao đá chính ngay từ đầu, một nước cờ chiến thuật nhằm tận dụng tốc độ để đánh phủ đầu đối thủ. Ý đồ này phần nào thành công về mặt thế trận khi Bồ Đào Nha hoàn toàn lấn lướt trong hiệp một. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại là dấu hỏi lớn. Trong 9 cú dứt điểm được tung ra, chỉ duy nhất 1 lần bóng đi trúng đích.

Cristiano Ronaldo, ở tuổi 41, vẫn cho thấy khát khao mãnh liệt nhưng sự nhạy bén dường như đã bị thời gian bào mòn. Khoảnh khắc siêu sao này bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần ở phút 30 là minh chứng cho một hiệp đấu đầy bế tắc của đội bóng áo bã trầu.

Ronaldo giải tỏa áp lực cho Bồ Đào Nha bằng bàn thắng trên chấm 11m.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Bồ Đào Nha đã phải nhận gáo nước lạnh ngay đầu hiệp hai. Phút 53, hàng thủ của họ mắc sai lầm vị trí, tạo điều kiện cho Ivan Perisic thoải mái dứt điểm tung lưới Diogo Costa, mở tỷ số cho Croatia. Chỉ 3 phút sau, lưới của Bồ Đào Nha rung lên lần thứ hai nhưng may mắn cho họ là công nghệ VAR đã xác định Matanovic việt vị.

Bản lĩnh của những ngôi sao và 19 phút bù giờ điên rồ

Bàn thua như một cái tát mạnh khiến các học trò của HLV Martinez bừng tỉnh. Sau khi Rafael Leao đưa bóng tìm đến xà ngang và một bàn thắng của Ronaldo bị khước từ, bước ngoặt đã đến ở phút 68. Veiga bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo không mắc sai lầm nào để san bằng tỷ số 1-1.

Kịch tính thực sự chỉ bắt đầu khi trọng tài bàn công bố con số 19 phút bù giờ – một khoảng thời gian đủ dài để viết nên một chương mới cho trận đấu. Phút 90+4, Goncalo Ramos, người vào sân từ băng ghế dự bị, đã chọn vị trí thông minh để thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 trong sự vỡ òa của người hâm mộ Bồ Đào Nha.

Goncalo Ramos sắm vai người hùng giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng.

Croatia không bỏ cuộc. Phút 90+13, trung vệ Gvardiol đã đưa được bóng vào lưới, nhưng một lần nữa VAR lại vào cuộc và xác định lỗi việt vị, dập tắt hy vọng cuối cùng của đội bóng áo caro. Trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Bồ Đào Nha, đưa họ tiến thẳng vào vòng tứ kết để đối đầu với Tây Ban Nha vào ngày 7/7 tới.

Thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số Bồ Đào Nha Croatia Sút khung thành (Trúng đích) 15 (3) 13 (6) Kiểm soát bóng 60% 40% Phạt góc 9 5 Cứu thua 5 2 Việt vị 1 4

Dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng Bồ Đào Nha cho thấy sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng. Ngược lại, Croatia tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công và bóng chết. Sự khác biệt cuối cùng nằm ở chiều sâu đội hình, khi những nhân tố dự bị như Goncalo Ramos đã biết cách tỏa sáng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu.