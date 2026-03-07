Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1: Ronaldo lập kỷ lục lịch sử và giọt nước mắt tri ân Jota Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên tại vòng knock-out World Cup giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thắng Croatia 2-1, trước khi có màn tri ân đầy xúc động cho Diogo Jota.

Trận đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản không thể cảm xúc hơn. Phút 90+4, khi tất cả đã nghĩ về hiệp phụ, Gonçalo Ramos đánh đầu dũng mãnh ấn định thắng lợi 2-1, đưa "Seleccao" tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào Cristiano Ronaldo – người vừa phá bỏ lời nguyền cá nhân, vừa dẫn dắt các đồng đội trong một buổi lễ tri ân đầy nước mắt.

Cột mốc lịch sử ở tuổi 41

Bước vào trận đấu với áp lực đè nặng sau hiệp một bế tắc, Bồ Đào Nha bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở phút 53 khi Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia. Trong bối cảnh khó khăn, bản lĩnh của Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đúng lúc. Phút 68, siêu sao mang áo số 7 bình tĩnh dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa san bằng tỷ số mà còn giúp Ronaldo đi vào lịch sử. Ở tuổi 41 và 147 ngày, anh chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại một vòng đấu loại trực tiếp trong lịch sử World Cup. Đáng chú ý hơn, đây cũng là pha lập công đầu tiên của CR7 tại vòng knock-out của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau nhiều kỳ tham dự.

Ronaldo nhận giải "Cầu thủ hay nhất trận Bồ Đào Nha - Croatia"

Tranh cãi danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Dù lập kỷ lục và góp công lớn vào chiến thắng, việc Ronaldo được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" (Player of the Match) đã tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng ngoài bàn thắng từ quả phạt đền, tầm ảnh hưởng của tiền đạo 41 tuổi lên lối chơi chung là không thực sự rõ nét.

Một bộ phận người hâm mộ chỉ ra rằng Ronaldo thậm chí đã bị thay ra ở thời điểm quan trọng, và những cái tên như Gonçalo Ramos hay các tiền vệ đánh chặn xứng đáng được vinh danh hơn. Một cổ động viên bình luận gay gắt: "Thật vô lý, danh hiệu này dường như được trao dựa trên danh tiếng thay vì màn trình diễn thực tế trên sân". Ngược lại, những người ủng hộ CR7 khẳng định giá trị tinh thần và khả năng chịu áp lực của anh là yếu tố then chốt giúp Bồ Đào Nha lật ngược thế cờ.

Giọt nước mắt cho Diogo Jota

Vượt lên trên những tranh cãi về chuyên môn, khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc. Ngày 3/7/2026 cũng chính là tròn một năm kể từ ngày ngôi sao Diogo Jota và em trai qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha. Ronaldo đã khoác lên mình chiếc áo số 21 mang tên người đồng đội quá cố, đôi mắt ngấn lệ hướng về bầu trời.

Ronaldo rơi lệ khi tri ân Diogo Jota

Toàn bộ đội hình Bồ Đào Nha đã đứng lặng người để vinh danh Jota – người từng có 49 lần ra sân và 14 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Chia sẻ với truyền thông, Ronaldo xúc động nói: "Hôm nay chúng tôi thi đấu vì Diogo. Chiến thắng này không chỉ đưa chúng tôi đi tiếp, mà còn là cách để cả đội tưởng nhớ một người anh em. Thật khó tin khi sự trùng hợp này lại xảy ra đúng vào ngày hôm nay".

Ronaldo và toàn đội Bồ Đào Nha vinh danh Jota bằng chiếc áo đấu số 21 của ngôi sao quá cố

Vượt qua Croatia, thử thách tiếp theo của thầy trò HLV đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ là Tây Ban Nha. Trận tứ kết đầy duyên nợ này dự kiến diễn ra tại Arlington, bang Texas vào thứ Hai tới. Với tinh thần đang lên cao cùng sự giải tỏa của Ronaldo, người hâm mộ kỳ vọng "Seleccao" sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lần này.