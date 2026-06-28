Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0: Ronaldo nén đau giúp Selecao giành vé đi tiếp Dù gặp chấn thương vai ngay đầu trận, Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu trọn 90 phút trong trận hòa thực dụng 0-0 trước Colombia, đưa Bồ Đào Nha vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Colombia đã diễn ra với kịch bản đầy lo âu cho những người yêu mến "Selecao châu Âu". Tâm điểm không chỉ nằm ở tấm vé đi tiếp mà còn ở tình trạng thể lực của siêu sao Cristiano Ronaldo, người đã phải trải qua những giây phút đau đớn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cristiano Ronaldo ôm vai đau đớn sau pha va chạm ngay đầu trận đấu.

Nỗ lực trong cơn đau và chỉ số xG khiêm tốn

Ngay từ những phút đầu tiên, người hâm mộ đã phải chứng kiến hình ảnh Ronaldo nằm sân và ôm chặt lấy bả vai sau một pha tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Colombia. Những nét mặt nhăn nhó và cử chỉ đau đớn của CR7 khiến băng ghế huấn luyện của Bồ Đào Nha không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, bất chấp những dấu hiệu về một chấn thương nghiêm trọng, HLV Roberto Martinez vẫn quyết định giữ thủ quân của mình trên sân cho đến khi trận đấu kết thúc.

Việc phải thi đấu với một bên vai bị đau rõ ràng đã ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của tiền đạo 41 tuổi. Theo thống kê chuyên sâu, Ronaldo chỉ tung ra được 3 cú dứt điểm trong cả trận, với duy nhất 1 lần bóng đi trúng đích. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh ở trận này chỉ dừng lại ở mức 0,17 – một con số phản ánh sự bế tắc trong việc tìm kiếm không gian và cơ hội dứt điểm thuận lợi trước hàng phòng ngự kỷ luật của đại diện Nam Mỹ.

Những cơ hội bị bỏ lỡ và sự vô duyên của hàng công

Bồ Đào Nha không phải không có những cơ hội để định đoạt trận đấu. Phút thứ 38, Bruno Fernandes nhận đường chuyền thuận lợi và có đủ khoảng trống trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, cú sút của tiền vệ đang khoác áo Man Utd lại đi trúng vị trí của thủ môn Camilo Vargas. Ở tình huống bóng bật ra ngay sau đó, Ronaldo đã cố gắng thực hiện một pha móc bóng ngẫu hứng nhưng sự can thiệp kịp thời của hậu vệ Colombia đã ngăn chặn một siêu phẩm có thể thành hình.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn duy trì ở mức giằng co. Phút 60, Joao Felix có pha chọc khe tinh tế để Ronaldo thoát xuống đối mặt với Vargas. Dù ở tư thế đối mặt cực kỳ thuận lợi, cú sút của CR7 lại đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của khán giả. Dẫu vậy, trọng tài biên sau đó cũng đã căng cờ báo lỗi việt vị đối với tiền đạo mang áo số 7.

Tấm vé đi tiếp cho cả hai đội

Trong những phút cuối, cả Bồ Đào Nha và Colombia đều chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số. Một trận hòa là đủ để cả hai dắt tay nhau vào vòng loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của các cặp đấu còn lại. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số 0-0, phản ánh đúng tính chất thực dụng của một trận đấu lượt cuối vòng bảng.

Dù không ghi bàn, nhưng tinh thần chiến đấu của Ronaldo trong bối cảnh gặp chấn thương vai vẫn là điểm tựa tinh thần lớn cho đoàn quân của HLV Roberto Martinez. Bồ Đào Nha sẽ cần những điều chỉnh về mặt nhân sự và chờ đợi sự hồi phục của các trụ cột trước khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt sắp tới tại World Cup 2026.