Bồ Đào Nha thắng kịch tính Croatia 2-1: Ronaldo viết sử và bi kịch của Luka Modric Tại vòng 32 đội World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng đầu tiên ở vòng knock-out, góp công giúp Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1 trong một trận cầu đầy rẫy kịch tính và những giọt nước mắt chia tay.

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 trên sân vận động Toronto Stadium không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá. Đó là bản anh hùng ca về bản lĩnh, sự trường tồn và những kịch tính vượt xa mọi sự tưởng tượng. Trong một đêm mà lịch sử liên tục được viết lại, đội bóng của HLV Roberto Martinez đã vượt qua thử thách cực đại để giành chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở.

Lời nguyền được phá bỏ ở tuổi 41

Điểm nhấn mang tính biểu tượng nhất chính là khoảnh khắc Cristiano Ronaldo thực hiện cú sút phạt đền lạnh lùng ở phút 68. Ở tuổi 41, trong trận đấu thứ 26 tại đấu trường World Cup, Ronaldo đã chính thức phá bỏ lời nguyền khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại các vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu này.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 không chỉ có ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý khổng lồ cho chính anh sau những chỉ trích nặng nề ở vòng bảng. Ronaldo cũng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân và ghi bàn tại vòng knock-out World Cup ở độ tuổi ngoại tứ tuần, một minh chứng cho ý chí thép của một tượng đài.

Ronaldo đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại vòng knock out World Cup. Ảnh: Getty Images.

Cuộc hội ngộ của những huyền thoại trường tồn

Trận đấu tại Toronto ghi dấu một cột mốc lịch sử về sự trường tồn của các lão tướng. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một trận đấu có sự hiện diện của ba cầu thủ cùng sở hữu hơn 20 lần ra sân tại các vòng chung kết: Cristiano Ronaldo (26 trận), Luka Modric (23 trận) và Ivan Perisic (21 trận).

Sự đối đầu giữa Modric và Ronaldo ở khu vực giữa sân cùng các tình huống tấn công biên đầy tốc độ của Perisic đã tạo nên một thế trận đẳng cấp cao. Tuy nhiên, dưới cái nóng gay gắt tại Canada, sự bền bỉ của những đôi chân đã ngoài 30, thậm chí 40 tuổi, đã khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục.

Khoảnh khắc mà NHM có lẽ sẽ rất khó để chứng kiến thêm 1 lần nào nữa trong tương lai. Ảnh: Getty Images.

Bàn cờ chiến thuật của Roberto Martinez

Chiến thắng của Bồ Đào Nha in đậm dấu ấn từ những quyết định thay người đầy mạo hiểm của HLV Roberto Martinez. Sau khi Perisic mở tỷ số cho Croatia ở phút 53, Martinez đã thực hiện hàng loạt thay đổi mang tính bước ngoặt. Việc rút Bruno Fernandes để đưa hậu vệ phải Nelson Semedo vào đá tiền vệ công, hay tung Goncalo Ramos vào thay Joao Cancelo đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc đội hình.

Đặc biệt, quyết định dũng cảm khi rút Ronaldo ra nghỉ ở phút 81 để bảo toàn thế trận khi tỷ số đang là 1-1 được xem là bước đi "vô tiền khoáng hậu". Martinez đã đặt lợi ích tập thể lên trên mọi cá nhân, và thành quả đã đến ngay sau đó.

Sự kế thừa từ những nhân tố trẻ

Khi Ronaldo rời sân, trọng trách ghi bàn được đặt lên vai Goncalo Ramos và Rafael Leao. Phút 90+4, từ quả tạt bóng của Leao, Ramos thực hiện pha bật cao đánh đầu đẳng cấp vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là bàn thắng muộn thứ hai trong lịch sử Bồ Đào Nha tại World Cup, cho thấy Selecao hoàn toàn có thể vận hành tốt ngay cả khi thiếu vắng biểu tượng số 7 trong những thời điểm then chốt.

Kịch tính VAR ở giây cuối cùng

Trận đấu khép lại với sự can thiệp gây tranh cãi nhưng chính xác từ công nghệ VAR. Phút 90+15, Josko Gvardiol đệm bóng tung lưới Diogo Costa, khiến cả sân vận động dường như nổ tung. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài Espen Eskas đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Pasalic trước đó.

Quyết định này đã trở thành "tấm vé vàng" đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha. Với Croatia, thất bại này có thể là dấu chấm hết cho một thế hệ vàng của Modric và Perisic. Họ rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu sau khi đã cống hiến một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử World Cup.