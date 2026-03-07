Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Croatia: VAR và công nghệ Snicko tước bàn thắng phút 90+13 Croatia bị loại đầy cay đắng sau khi bàn thắng của Gvardiol bị hủy ở phút 90+13. Công nghệ Snicko xác định pha chạm bóng siêu nhỏ của Matanovic khiến Pasalic việt vị.

Trận đấu giữa Croatia và Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 đã khép lại với một kịch bản không tưởng, nơi ranh giới giữa người hùng và kẻ độc hành chỉ cách nhau bởi một rung động âm thanh siêu nhỏ. Phút 90+13, khi cả sân vận động vỡ òa trong niềm vui của các cầu thủ áo ca-rô, VAR đã can thiệp để tạo nên một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử giải đấu.

Bi kịch ở giây bù giờ cuối cùng

Josko Gvardiol tưởng chừng đã trở thành cứu tinh cho Croatia khi đệm bóng cận thành tung lưới Bồ Đào Nha sau nỗ lực căng ngang của Mario Pasalic. Tỷ số lúc đó được tin là 2-2, một kết quả đủ để níu giữ hy vọng đi tiếp cho đội bóng vùng Balkan ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, trọng tài Espen Eskas đã phải tạm dừng trận đấu để tham khảo tổ VAR. Trọng tâm của sự tranh cãi không nằm ở pha dứt điểm cuối cùng, mà là tình huống Igor Matanovic bật cao đánh đầu nối từ quả tạt trước đó. Đây chính là nút thắt khiến trận đấu kéo dài thêm hàng phút đồng hồ trong sự lo âu tột độ của hàng vạn khán giả.

Công nghệ Snicko và ranh giới của Luật 11

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, trọng tài xác định Matanovic đã có một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế trước khi bóng đến chân Pasalic. Theo Luật 11 của FIFA, cú chạm này đã thay đổi thời điểm xác định việt vị, khiến Pasalic trở thành người phạm luật ở khoảnh khắc nhận bóng.

VAR xác định Matanovic đã chạm bóng trước khi Pasalic nhận bóng

Đáng chú ý, pha chạm bóng này gần như không thể nhận ra bằng mắt thường qua các góc quay truyền hình thông thường. Cựu trợ lý trọng tài FIFA Darren Cann giải thích rằng hệ thống Snicko — công nghệ cảm biến âm thanh vốn dùng trong môn cricket — đã được sử dụng để phát hiện những rung động nhỏ nhất khi bóng tiếp xúc với cầu thủ. Dù bóng sau đó có chạm vào một hậu vệ Bồ Đào Nha, nhưng đó chỉ được tính là pha đổi hướng thụ động, không giúp Pasalic thoát lỗi việt vị trước đó.

Cái kết nghiệt ngã cho thế hệ vàng Croatia

Quyết định hủy bàn thắng của VAR như một nhát dao chí mạng giáng vào tinh thần các cầu thủ Croatia. Trên khán đài, sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi nhiều cổ động viên ném vật thể lạ xuống sân. Tiền vệ kỳ cựu Ivan Perisic đã phải trực tiếp ra dấu kêu gọi đám đông giữ bình tĩnh để trận đấu có thể tiếp tục.

Quyết định của VAR khiến Croatia mất bàn gỡ hòa ở phút bù giờ

Trận đấu kéo dài kỷ lục đến tận phút bù giờ thứ 19 mới kết thúc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các cầu thủ áo ca-rô. Croatia chính thức dừng bước tại World Cup 2026 theo cách cay đắng nhất có thể. Trong khi đó, Bồ Đào Nha bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn để tiến vào vòng 1/8, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 7/7.