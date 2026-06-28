Bồ Đào Nha thoát hiểm trước Colombia: Ronaldo nhạt nhòa và dấu ấn lịch sử của ĐT Anh Cristiano Ronaldo gây thất vọng với các chỉ số bằng không trong trận hòa 0-0 của Bồ Đào Nha, trong khi ĐT Anh thiết lập kỷ lục mới về nhân sự tại World Cup.

Bồ Đào Nha đã chính thức khép lại hành trình tại vòng bảng World Cup với vị trí thứ nhì bảng K sau trận hòa không bàn thắng đầy nghẹt thở trước Colombia. Trong một ngày mà các ngôi sao tấn công trứ danh của "Seleccao châu Âu" im hơi lặng tiếng, công nghệ VAR đã trở thành người hùng cứu rỗi họ khỏi một thất bại cay đắng ngay trước thềm vòng knock-out.

Bồ Đào Nha hú vía giành vé đi tiếp trong ngày Ronaldo "mất tích"

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Colombia diễn ra với sự thận trọng quá mức từ cả hai phía. Dù sở hữu đội hình được đánh giá cao hơn, cựu vương châu Âu lại thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa và thiếu sức sống. Đỉnh điểm của sự kịch tính đến vào khoảng thời gian bù giờ, khi Colombia sút tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, giúp thầy trò huấn luyện viên giữ lại 1 điểm quý giá.

Tâm điểm của sự thất vọng đổ dồn vào Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao này dường như đã không còn đủ sức nặng để gánh vác hàng công. Thống kê sau trận của tiền đạo mang áo số 7 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo và 0 cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Những con số "0" tròn trĩnh này phản ánh chính xác sự bế tắc của cá nhân anh cũng như hệ thống chiến thuật mà Bồ Đào Nha đang vận hành.

Bồ Đào Nha lách qua khe cửa hẹp trong ngày thủ quân Ronaldo thi đấu mờ nhạt.

Việc Ronaldo không thể tìm thấy sợi dây liên kết với các đồng vệ tinh xung quanh là lời cảnh báo nghiêm trọng. Tại vòng knock-out, nơi tính chất các trận đấu mang ý nghĩa sinh tử, mọi sự lãng phí cơ hội hoặc thiếu tập trung nơi hàng thủ đều sẽ phải trả giá đắt. Bồ Đào Nha cần một sự thay đổi quyết liệt nếu muốn tiến sâu tại giải đấu năm nay.

ĐT Anh thiết lập cột mốc lịch sử tại World Cup

Trái ngược với sự chật vật của Bồ Đào Nha, đội tuyển Anh tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Panama. Kết quả này không chỉ giúp "Tam sư" giành ngôi đầu bảng mà còn ghi dấu ấn đậm nét về mặt lịch sử nhân sự của bóng đá xứ sở sương mù.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, đội tuyển Anh ra sân với 4 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài trong đội hình xuất phát. Sự thay đổi này cho thấy xu hướng xuất khẩu cầu thủ của bóng đá Anh đang mang lại những tín hiệu tích cực, giúp đội hình quốc gia trở nên đa dạng và giàu tính đột biến hơn. Dù Panama cũng có một khoảnh khắc khiến cổ động viên Anh thót tim ở phút 90+2 khi đưa bóng vào lưới (nhưng bị VAR từ chối), chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên ĐT Anh vẫn được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục.

Cổ tích mang tên CHDC Congo: Khi niềm tin chiến thắng được đền đáp

Bất ngờ lớn nhất của lượt trận vừa qua chính là màn trình diễn của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đại diện đến từ châu Phi đã xuất sắc đánh bại Uzbekistan với tỷ số 3-1, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup. Đây được xem là một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất tại giải đấu năm nay.

Yoane Wissa, tiền đạo từng phải nhận nhiều hoài nghi trong màu áo Newcastle, đã rực sáng để trở thành người hùng của dân tộc. Anh lập một cú đúp đẳng cấp, trong đó có siêu phẩm ở phút 90+1 đánh bại hoàn toàn nỗ lực của thủ môn đối phương. Chiến thắng của CHDC Congo không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Hành trình của CHDC Congo và những diễn biến bất ngờ tại bảng K một lần nữa khẳng định World Cup luôn là sân khấu của những điều kỳ diệu. Khi những gã khổng lồ như Bồ Đào Nha có dấu hiệu hụt hơi, đó là cơ hội để những cái tên mới viết nên trang sử cho riêng mình.