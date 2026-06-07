Thể thao 360 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Ronaldo gieo ác mộng cho De Gea, ký ức hat-trick World Cup lại ùa về Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 gợi lại khoảnh khắc Cristiano Ronaldo từng ghi hat-trick kinh điển vào lưới La Roja.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Trận đại chiến gợi lại ký ức Ronaldo

Tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 là màn so tài giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 7/7 trên sân AT&T, Mỹ. Một bên có Cristiano Ronaldo giàu kinh nghiệm, bên kia là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu đang chơi đầy thuyết phục.

Cuộc đối đầu này không chỉ đáng chú ý bởi tấm vé vào tứ kết, mà còn khiến người hâm mộ nhớ lại một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử World Cup: Ronaldo ghi 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2018.

Ronaldo từng làm rung lưới Tây Ban Nha ngay phút thứ 4

Ở World Cup 2018, trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại vòng bảng diễn ra lúc 1h ngày 16/6 theo giờ Việt Nam. Đó là trận đấu mà Cristiano Ronaldo biến mình thành tâm điểm tuyệt đối.

Ngay phút thứ 4, Ronaldo kiếm về quả phạt đền sau tình huống bị Nacho phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, CR7 lạnh lùng đánh bại David De Gea, mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Sau bàn thắng, Ronaldo có pha ăn mừng vuốt cằm đầy ngạo nghễ. Hình ảnh ấy trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc lại nhiều nhất tại World Cup 2018, nhất là khi CR7 đang ở đỉnh cao bản lĩnh trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

De Gea mắc sai lầm, Ronaldo hoàn tất cú đúp trong hiệp một

Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn sau bàn thua sớm. Phút 24, Diego Costa tạo khác biệt bằng pha xử lý mạnh mẽ trước khi dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho La Roja.

Dù vậy, Ronaldo vẫn là cái tên khiến hàng thủ Tây Ban Nha không thể yên tâm. Phút 44, CR7 tung cú sút xa không quá hiểm, nhưng De Gea lại mắc sai lầm khi để bóng trôi qua tay rồi đi vào lưới. Bồ Đào Nha nhờ đó khép lại hiệp một với lợi thế 2-1.

Bàn thắng này càng khiến trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trở thành sân khấu riêng của Ronaldo, dù phía đối diện vẫn có nhiều ngôi sao lớn như Sergio Ramos, Andres Iniesta, Isco, David Silva hay Diego Costa.

Diego Costa và Nacho đưa Tây Ban Nha vượt lên

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha chơi khởi sắc hơn. Diego Costa tiếp tục ghi dấu ấn với pha đệm bóng cận thành ở phút 55, hoàn tất cú đúp và đưa tỷ số về 2-2.

Không lâu sau, Nacho chuộc lỗi bằng cú vô lê đẹp mắt ngoài vòng cấm. Bóng đi hiểm, giúp Tây Ban Nha dẫn ngược Bồ Đào Nha 3-2. Khi ấy, La Roja tưởng như đã nắm trong tay chiến thắng ở trận cầu hấp dẫn bậc nhất vòng bảng World Cup 2018.

Cú đá phạt phút 88 của Ronaldo khiến Tây Ban Nha chết lặng

Kịch bản trận đấu chỉ thực sự đạt đỉnh ở phút 88. Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt trước vòng cấm, và Ronaldo là người bước lên thực hiện.

CR7 tung cú sút hoàn hảo, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi găm vào lưới trong sự bất lực của De Gea. Cú đá phạt ấy giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 3-3, đồng thời hoàn tất cú hat-trick siêu đẳng cho Ronaldo.

Ở tuổi 33 và 130 ngày, Ronaldo khi đó trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 3 bàn trong một trận đấu tại World Cup. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa, nhưng mọi ánh nhìn đều hướng về siêu sao người Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha tại World Cup 2026: Ronaldo lại là tâm điểm

Trước màn tái đấu tại World Cup 2026, ký ức Ronaldo ghi hat-trick vào lưới Tây Ban Nha chắc chắn vẫn là điểm nhấn được người hâm mộ nhắc lại. Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở trước Croatia, còn Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Ronaldo và Lamine Yamal sẽ là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý. Một người là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, từng gieo ác mộng cho Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Người còn lại là gương mặt đại diện cho thế hệ mới của La Roja.

Dù phong độ hiện tại của Tây Ban Nha được đánh giá ổn định hơn, trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha vẫn luôn có chỗ cho những khoảnh khắc đặc biệt. Với Ronaldo, chỉ một cú sút, một pha chọn vị trí hoặc một tình huống cố định cũng đủ làm thay đổi cục diện.

Dự đoán Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha sở hữu kinh nghiệm của Ronaldo cùng dàn sao như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao và Vitinha. Tây Ban Nha lại có sự cân bằng, tốc độ và phong độ cao hơn với những nhân tố như Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo.

Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu căng thẳng, nơi Tây Ban Nha nhỉnh hơn về sự ổn định, nhưng Bồ Đào Nha vẫn có thể hy vọng vào bản lĩnh của Ronaldo trong các trận cầu lớn.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 1-2 Tây Ban Nha.