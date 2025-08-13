Pháp luật Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy Ngày 13/8, Đồn Biên phòng Thanh Hải thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Thành cùng tang vật

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 5 phút, ngày 12/8, tại khu vực đường Đặng Văn Ngữ, phường Phan Thiết, Đội đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Hải tuần tra, kiểm soát, phát hiện Trần Văn Thành (SN 2001), trú tại khu phố 8, phường Phan Thiết có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, Tổ công tác thu giữ 1 gói nilong chứa chất tinh thể màu trắng, 1 gói nylong chứa 20 viên nén màu xanh. Đối tượng Thành khai nhận đó là ma túy ketamine và thuốc lắc.

Đơn vị đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, niêm phong tang vật, lấy lời khai đối tượng, hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Đối tượng Hàn Thị Tố Uyên tại thời điểm bị bắt giữ

Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ 10 phút, ngày 12/8, tại khu vực đường Lâm Đình Trúc, phường Phú Thủy, Đội đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ đã phối hợp bắt giữ đối tượng Hàn Thị Tố Uyên (SN 1999), trú tại phường Phú Thủy có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 bịch nilong, bên trong chứa tinh thể màu trắng, dạng rắn, khoảng trên 5 gam. Đối tượng khai nhận đó là ma túy đá. Hiện đơn vị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.