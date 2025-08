Quốc phòng toàn dân Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng - gần dân, hiểu dân, vì dân Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) nơi đất liền của tỉnh Lâm Đồng đã có những việc làm thiết thực, bình dị góp phần thắp sáng niềm tin trong dân, tạo nên điểm tựa vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chia sẻ khó khăn với Nhân dân

Anh Y Zên, bon Sar Pa, xã Thuận An là một trong những hộ dân tộc thiểu số nghèo được BĐBP hỗ trợ xây dựng nhà ở. Gia đình anh có 1 ha đất sản xuất, nhưng do thiếu vốn nên cây trồng kém phát triển. Từ đó, việc xây dựng nhà ở là giấc mơ xa vời anh chưa bao giờ nghĩ tới. Sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình anh, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Thuận An đã hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà ở. Đến nay, căn nhà đã hoàn thiện với diện tích khoảng 80 m2. Anh Y Zên cho biết: “Có nhà kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát để ở, gia đình tôi rất vui. Từ nay, chúng tôi cũng yên tâm để lao động sản xuất, vươn lên thay đổi cuộc sống”.

Thông qua các Tổ tự quản đường biên, cột mốc cũng như tuyên truyền, vận động, bà con khu vực biên giới nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

Tương tự, chị H’Đương, bon Bu Đắk, xã Thuận An, chồng mất sớm, một mình làm lụng nuôi 6 người con. Sau nhiều năm ở trong căn nhà tạm bợ, mới đây, chị đã được vào ở trong căn nhà mới do BĐBP hỗ trợ xây dựng. Chị H’Đương cho biết: “Từ 60 triệu đồng hỗ trợ của BĐBP, tôi vay mượn thêm để làm căn nhà rộng rãi, khang trang. Căn nhà là tài sản lớn nhất của gia đình nên tôi sẽ cố gắng giữ gìn để nhà cửa luôn sạch sẽ và tích cực hơn nữa trong lao động để có cuộc sống tốt hơn”.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cửa khẩu Thuận An còn giúp các hộ gia đình về ngày công xây dựng. Thiếu tá Đinh Nguyên Anh - Chính trị viên phó ĐBP Cửa khẩu Thuận An cho biết: “Không chỉ là nơi để ở, mỗi căn nhà còn chứa trong đó tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của BĐBP đối với bà con cũng như niềm tin của bà con dành cho bộ đội”.

Xây dựng thế trận biên phòng lòng dân

Những người lính biên phòng trên tuyến biên giới đất liền không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, giữ gìn đường biên, mốc giới mà còn đồng hành cùng người dân khó khăn trong xây dựng cuộc sống mới. Những việc làm của BĐBP góp phần gắn kết quân, dân thành một khối thống nhất. Từ sự sẻ chia này, nhận thức, trách nhiệm của người dân khu vực biên giới đất liền về giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia được nâng lên rõ rệt.

Nhiều mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” được thành lập, thu hút đông đảo người dân tham gia cùng bộ đội tuần tra, phát hiện, tố giác các hành vi xâm phạm chủ quyền. Anh Nguyễn Văn Phúc, Thôn 8, xã Thuận Hạnh cho biết: “Chúng tôi sống gần biên giới, nên rất tự hào khi được tham gia vào Tổ tự quản đường biên, cột mốc. Dù chỉ phối hợp tuần tra, phát quang đường biên, kiểm tra cột mốc hay báo tin khi phát hiện người lạ qua lại, nhưng đó là trách nhiệm với Tổ quốc”.

Thượng úy Nguyễn Văn Thịnh - Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy và tội phạm ĐBP Đắk Tiên cho rằng: “Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, người dân đóng vai trò hết sức quan trọng. Thông qua các tổ tự quản đường biên, cột mốc cũng như tuyên truyền, vận động, bà con không chỉ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm mà còn trở thành lực lượng quan trọng cùng BĐBP bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Mỗi người dân ở đây chính là một cột mốc sống nơi biên giới”.

Thực tế cho thấy, để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, muốn dân tin thì trước hết phải sống cùng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân và điều này cần thể hiện bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Từ những hành động nhỏ, những người lính mang quân hàm xanh Lâm Đồng đã góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân, giữ trọn từng tấc đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.