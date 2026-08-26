Quốc phòng - An ninh Bộ đội Lâm Đồng trao sinh kế, giúp dân thoát nghèo Ở phía Tây Lâm Đồng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn đồng hành cùng người dân, từ những việc làm giản đơn nhất, để mỗi giá trị được trao đi hôm nay sẽ trở thành động lực thoát nghèo bền vững cho cuộc sống ngày mai.

Gieo những "mầm" hy vọng

Anh Chu Văn Dũng, ở xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) là một trong những hộ nông dân trẻ có ý chí vươn lên thoát nghèo. Rời quê hương Lạng Sơn vào xã Quảng Sơn sinh sống với 2 bàn tay trắng ở tuổi đôi mươi.

Người thanh niên dân tộc Tày chủ yếu lao động tay chân qua nhiều công việc làm thuê, dùng mồ hôi để đổi lấy tiền cơm gạo. "Do không có đất sản xuất, dù chăm chỉ đến đâu, nghèo mãi hoàn nghèo", anh Dũng bộc bạch.

Nhờ được hỗ trợ heo lai rừng giống, anh Chu Văn Dũng, thôn Sơn Hà, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) đang từng bước vươn lên thoát nghèo

Năm 2022, gia đình anh được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 4 con heo lai rừng giống và ủng hộ kinh phí, hỗ trợ xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Kể từ đó, anh Dũng có thêm cơ hội để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình vốn không dư dả, 4 con heo giống khi ấy là khoản vốn quý giá ban đầu. Anh Dũng tận dụng chuối, rau và nguồn thức ăn sẵn có quanh vườn để chăm đàn heo.

Nhà cách đơn vị đóng quân không xa, chính vì thế, anh Dũng được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994A thường xuyên xuống tận nhà hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh cho đàn heo.

“Trước đây tôi cũng muốn nuôi heo nhưng không có tiền để mua con giống. Được hỗ trợ 4 con heo giống, gia đình tôi rất phấn khởi vì đã có cái mà chăn nuôi. Bộ đội còn hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh nên đàn heo phát triển tốt. Từ 4 con heo giống ban đầu, bây giờ đã phát triển lên gần 30 con. Gia đình tôi có thêm thu nhập, cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn”, anh Dũng chia sẻ.

Kinh tế gia đình bà Phạm Thị Huệ khá lên nhờ sự hỗ trợ của Trung đoàn Bộ binh 994A

Cách nhà anh Dũng không xa, bà Phạm Thị Huệ cũng là một trong những hộ nghèo của địa phương, được Bộ đội hỗ trợ nay đã thoát nghèo. Chồng mất sớm, bà Huệ một mình nuôi con, sống cảnh "mẹ quá con côi", bản thân bà lại mang nhiều bệnh tật không biết bám víu vào ai.

Từ năm 2024 đến nay, thực hiện chương trình dân vận “Xóa một hộ nghèo”, mỗi năm Trung đoàn Bộ binh 994A hỗ trợ cây giống cà phê, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và tổ chức đưa các kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn cho các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Gia đình bà Huệ là một trong số đó. Bà được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật canh tác nên có thêm kiến thức canh tác. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc nên vườn cà phê của bà Huệ tăng năng suất, nông sản lại được giá nên gia đình từng bước thoát nghèo.

Tình quân - dân gắn kết tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

“Gia đình tôi được bộ đội xuống giúp đỡ ngày công, rồi hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mình được các anh chỉ cách làm nên cũng tự tin hơn trong sản xuất. Gia đình rất quý bộ đội. Các anh đã giúp mình lúc khó khăn nên mình càng phải cố gắng làm ăn, tự vươn lên”, bà Huệ cho biết.

Ở những địa bàn xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Trung đoàn Bộ binh 994A xác định hỗ trợ giảm nghèo phải gắn với điều kiện thực tế của từng hộ, để nguồn lực được trao trở thành sinh kế có khả năng duy trì lâu dài.

Một buổi dân vận trong chương trình "“Xóa một hộ nghèo” của Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 994A, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị xác định hỗ trợ con giống, cây giống chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là hướng dẫn người dân biết cách chăm sóc, phát triển mô hình và tạo ra thu nhập.

“Chúng tôi xác định, quân với dân như cá với nước nên giúp dân xoá đói giảm nghèo cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bộ đội không chỉ làm tốt nhiệm vụ tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu mà còn đồng hành cùng chính quyền, người dân phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ thêm.

Khát vọng thay đổi cuộc sống vùng biên

Ở bon Bu Prăng 1A, xã Quảng Trực, câu chuyện thoát nghèo của gia đình chị Thị Noa lại bắt đầu từ một con bò giống.

Nương rẫy ít, thu nhập chủ yếu từ việc làm thuê, trong khi con trai út của chị bị khuyết tật bẩm sinh, liệt tứ chi, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào mẹ. Cuộc sống gia đình luôn chật vật.

Chị Thị Noa (ở giữa) cùng con trai út bị khuyết tật bẩm sinh

Năm 2023, thông qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đồn Biên phòng Đắk Dang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ gia đình chị một con bò giống để phát triển kinh tế. Với chị Noa, đây là tài sản có giá trị và cũng là niềm hy vọng về một cuộc sống bớt khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang thăm đàn bò nhà chị Thị Noa

“Trước đây gia đình khó khăn lắm, làm thuê được ngày nào thì lo ngày đó. Được bộ đội hỗ trợ bò giống, tôi mừng lắm. Tôi cố gắng chăm sóc, đến nay bò đã sinh sản. Gia đình có thêm tài sản, có thêm hy vọng để làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo”, chị Noa chia sẻ.

Không chỉ những phụ nữ có cuộc sống kém may mắn, phụ nữ trẻ ở vùng biên giới Lâm Đồng cũng được lực lượng biên phòng tạo điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.

Một năm trước, người phụ nữ trẻ 25 tuổi, Điểu Thị Hớn (bon Bu Sóp, xã Quảng Trực) được UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ 200 cây mắc ca giống.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang thăm hỏi, chia sẻ cách chăm sóc vườn mắc ca của chị Điểu Thị Hớn

Chị Hớn chia sẻ: "Mỗi ngày chăm vườn, thấy cây phát triển khoẻ mạnh, tôi rất vui vì đó chính là khoản đầu tư cho tương lai. Có gia đình rồi mình phải biết gầy dựng kinh tế gia đình, mong ước cuộc sống khá hơn để đời con mình bớt khổ. Sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng là động lực lớn để vợ chồng tôi phấn đấu vươn lên".

Tuy chưa thể mang lại thu nhập ngay, nhưng thời gian qua, từ sự hỗ trợ của các đơn vị, địa phương, nhiều hộ gia đình tại xã Quảng Trực có thêm động lực bám biên, bám bon làng, từng bước vươn lên nhờ cần cù canh tác, chăm sóc cây trồng vật nuôi. Những vườn cây nay đã bén rễ, những con giống giờ đã thành đàn, cho thấy hướng đi mới giúp người dân vùng biên từng bước ổn định cuộc sống, khấm khá hơn.

Cán bộ địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Đắk Dang thường xuyên hỏi thăm về cây, con giống của các hộ dân được đơn vị hỗ trợ sinh kế



“ Trong 8 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Đắk Dang đã huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 160 ngày công giúp người dân lao động sản xuất; tích cực phối hợp với các đơn vị, duy trì tốt các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”,...

Trung tá Nguyễn Viết Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Dang, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng cho biết, địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn nên hỗ trợ người dân thoát nghèo cần sự đồng hành lâu dài.

“ “Cán bộ phải bám địa bàn, gần dân, hiểu hoàn cảnh từng hộ để hỗ trợ đúng nhu cầu. Khi bà con có sinh kế, biết cách làm ăn và từng bước nâng cao thu nhập thì cuộc sống sẽ ổn định hơn, tình cảm quân dân cũng ngày càng gắn bó hơn”. Trung tá Nguyễn Viết Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắk Dang

Trao sinh kế phù hợp giúp nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại phía Tây Lâm Đồng thoát nghèo

Khi người dân có sinh kế, có thêm kiến thức và điều kiện để tự chủ cuộc sống, những hỗ trợ ban đầu mới thực sự phát huy giá trị lâu dài. Điều quan trọng hơn cả là người dân từng bước làm chủ chính sinh kế của mình, để những gì được trao hôm nay sẽ tạo giá trị lớn hơn cho ngày mai.