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    Bộ đôi Poco F9 Pro và F9 Ultra chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế

    Tuệ Nhân27/07/2026 07:35

    Loạt chứng nhận từ IMDA, TKDN và NCC hé lộ thông số kỹ thuật của Poco F9 Pro và F9 Ultra với sạc nhanh 100W cùng tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 16GB.

    Bộ đôi điện thoại thông minh cao cấp thế hệ mới Poco F9 Pro và Poco F9 Ultra vừa xuất hiện trên hàng loạt cơ sở dữ liệu chứng nhận quốc tế, phát đi tín hiệu cho thấy thời điểm ra mắt toàn cầu đang đến gần. Những dữ liệu rò rỉ đầu tiên đã xác nhận nhiều thông số quan trọng về khả năng kết nối, công suất sạc cũng như các tùy chọn bộ nhớ của hai thiết bị này.

    Mẫu điện thoại Xiaomi Poco F8 Ultra
    The Xiaomi Poco F8 Ultra.

    Lộ diện trên các cơ sở dữ liệu quản lý quốc tế

    Theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu GSMA IMEI, Poco F9 Pro mang mã model "2607APCA5G", trong khi phiên bản Poco F9 Ultra sở hữu mã model "26077PC53G". Ký tự "G" ở cuối mã sản phẩm đại diện cho chữ "Global", khẳng định đây là các phiên bản thương mại dành cho thị trường quốc tế.

    Chứng nhận GSMA IMEI của Poco F9 Pro
    GSMA IMEI database listing of the Poco F9 Pro.

    Bên cạnh đó, bộ đôi này cũng đã hoàn tất các thủ tục kiểm định tại Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm Singapore (IMDA) và hệ thống chứng nhận TKDN của Indonesia. Thông tin từ IMDA xác nhận cả hai máy đều hỗ trợ đầy đủ các kết nối tiêu chuẩn hiện nay bao gồm 5G, Wi-Fi, Bluetooth và kết nối một chạm NFC.

    Chứng nhận IMDA của Poco F9 Pro và F9 Ultra
    IMDA certification of the Poco F9 Pro and F9 Ultra.

    Công nghệ sạc nhanh 100W và dung lượng bộ nhớ lớn

    Dữ liệu xuất hiện trên Ủy ban Truyền thông Quốc gia Đài Loan (NCC) mang đến góc nhìn chi tiết hơn về thông số phần cứng. Cả Poco F9 Pro và F9 Ultra đều hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất tối đa 100W. Đáng chú ý, phiên bản Ultra được ưu ái trang bị thêm công nghệ sạc không dây với công suất 50W.

    Chứng nhận NCC của Poco F9 Pro và F9 Ultra
    NCC certification of the Poco F9 Pro and F9 Ultra.

    Về cấu hình lưu trữ, danh sách từ NCC cho thấy Poco F9 Ultra có 3 tùy chọn dung lượng gồm: 12GB RAM/256GB ROM, 12GB RAM/512GB ROM và bản cao cấp nhất 16GB RAM/512GB ROM. Trong khi đó, phiên bản Poco F9 Pro cung cấp các lựa chọn bộ nhớ trong 256GB và 512GB.

    Nền tảng phát triển dựa trên Redmi K100 series

    Thế hệ tiền nhiệm Poco F8 Pro và F8 Ultra từng được ra mắt trên phạm vi toàn cầu vào tháng 11/2025. Mặc dù thương hiệu Poco chưa đưa ra thông báo chính thức, các nguồn tin rò rỉ cho biết dòng Poco F9 series nhiều khả năng sẽ là phiên bản đổi tên quốc tế phát triển từ dòng Redmi K100 series, dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong năm 2026.

    Thông sốPoco F9 ProPoco F9 Ultra
    Mã model2607APCA5G26077PC53G
    Sạc có dây100W100W
    Sạc không dâyChưa có thông tin50W
    Tùy chọn RAM / ROM256GB / 512GB bộ nhớ trong12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB
    Hỗ trợ kết nối5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

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      Khoa học - công nghệ
      Bộ đôi Poco F9 Pro và F9 Ultra chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế
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