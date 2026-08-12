Bộ đôi POCO F9 Pro và F9 Ultra trang bị màn hình gaming 185Hz cực mượt từ TCL Huaxing Dòng POCO F9 Series chuẩn bị ra mắt toàn cầu với màn hình gaming 185Hz độc quyền từ TCL Huaxing, tích hợp vật liệu C11 cùng công nghệ bảo vệ mắt tối ưu.

Thị trường smartphone chuyên game chuẩn bị đón nhận bước tiến mới khi dòng POCO F9 Series, bao gồm hai phiên bản POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra, chuẩn bị tiến ra thị trường quốc tế. Đây được xem là phiên bản chuyển thể từ mẫu Redmi K100 Pro đình đám tại thị trường nội địa Trung Quốc, mang theo những cải tiến vượt bậc về công nghệ hiển thị và hiệu năng xử lý.

POCO F9 Series sẽ sớm ra mắt toàn cầu trong thời gian tới

Công nghệ màn hình 185Hz của TCL Huaxing có gì đặc biệt?

Màn hình là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên thế hệ POCO F9 Series. TCL Huaxing đã chính thức xác nhận trở thành đơn vị cung cấp độc quyền tấm nền hiển thị cao cấp này cho Xiaomi. Với tần số quét lên tới 185Hz, thiết bị vượt qua tiêu chuẩn 120Hz hay 144Hz phổ biến, đem lại phản hồi thao tác tức thì cho các tựa game tốc độ cao.

Các điện thoại POCO F-Series mới sẽ có màn hình 185Hz mượt mà

Bên cạnh tần số quét cao, tấm nền này còn tích hợp vật liệu phát quang C11 thế hệ mới do TCL Huaxing tự nghiên cứu, kết hợp cùng công nghệ Super Pixel độc quyền. Sự kết hợp này giúp tối ưu độ sáng vượt trội nhưng vẫn duy trì mức tiêu thụ điện năng hợp lý. Để hỗ trợ người dùng sử dụng liên tục trong thời gian dài, màn hình còn được trang bị kính bảo hộ phân cực tròn giảm mỏi mắt và công nghệ điều chỉnh độ sáng DC toàn dải nhằm loại bỏ hiện tượng nhấp nháy ở độ sáng thấp.

Cấu hình phần cứng và những điều chỉnh trên phiên bản quốc tế

Tại thị trường nội địa, biến thể Redmi K100 Pro Max gây chú ý với viên pin dung lượng 9,070mAh đi kèm hệ thống âm thanh tinh chỉnh bởi Bose. Tuy nhiên, khi ra mắt thị trường toàn cầu dưới tên gọi POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra, dung lượng pin dự kiến sẽ được điều chỉnh lại để đảm bảo độ mỏng nhẹ cho thân máy.

POCO F9 Series sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Dù có sự thay đổi về dung lượng pin, hiệu năng tổng thể của POCO F9 Series vẫn được giữ ở mức tối đa nhằm đáp ứng các tác vụ đồ họa nặng. Để có cái nhìn rõ hơn về sự phát triển dòng sản phẩm này, hãy cùng điểm qua thông số của thế hệ tiền nhiệm POCO F8 Pro vừa ra mắt trước đó:

Thông số POCO F8 Pro 5G Vi xử lý Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB Màn hình AMOLED 6.59 inch, 120Hz, 3500 nits Camera Chính 50MP (OIS) + Tele 60mm + Góc siêu rộng Dung lượng pin 6,210mAh, Sạc nhanh 100W Tính năng khác Kháng nước IP68, Loa Bose, Wi-Fi 7

Nhìn chung, với sự xuất hiện của màn hình 185Hz công nghệ mới cùng nền tảng phần cứng tối ưu, POCO F9 Series tiếp tục khẳng định vị thế cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc điện thoại gaming cận cao cấp trên toàn cầu.