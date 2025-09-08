Tin mới

    Bộ đội Trung đoàn 82 băng rừng, lội suối mở đường vào bản giúp dân

    09/08/2025 08:23

    Ngày 8-8, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại bản Tìa Mùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) nhận lệnh mở đường tiếp cận bản Huổi Va B, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên.

    Bản Huổi Va B chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đợt mưa lũ vừa qua. Việc tiếp cận bản rất khó khăn, con đường duy nhất vào bản bị sạt lở nghiêm trọng, phải đi qua rừng sâu, nhiều khe suối hiểm trở.

    Nhận lệnh, Trung tá Trần Công Quyết, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 82 đã động viên bộ đội quyết tâm tiếp cận bản trước khi trời tối. Được sự giúp đỡ của các đồng chí dân quân bản Chống Dình (nơi đơn vị trú quân trước đó), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đã mở thông nhiều đoạn đường “khó nhằn”, từng bước tiếp cận bản Huổi Va B.

    Bộ đội băng rừng, lội suối tiếp cận bản Huổi Va B.

    Và, cảm xúc vỡ òa, xua tan mệt mỏi trên nét mặt người chiến sĩ khi nhìn thấy bà con bản Huổi Va B. Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ thắm tình quân dân.

    Bà con nơi đây thật nhiệt tình chất phác. Người đào đất, người phát đường, người vác ba lô cho bộ đội, người rót nước mời bộ đội… nghĩa tình "quân dân như cá với nước”.

    Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 mở đường vào bản giúp dân.  

    Sau một buổi chiều vất vả, bản Huổi Va B chào đón bộ đội bằng cảnh hoàng hôn thật đẹp và sự chào đón nhiệt tình của bà con. Tin tưởng rằng, với sức trẻ và quyết tâm rất lớn, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

    Tin, ảnh: LƯƠNG XUÂN - TUẤN ĐIỆP

