Giáo dục - Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác khảo sát năng lực tiếng Anh giáo viên tại Lâm Đồng Ngày 10/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về công tác tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên phổ thông.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng khảo sát với 55 điểm khảo sát, 86 phòng máy tính, phục vụ 8.564 giáo viên phổ thông tham gia, gồm 3.593 giáo viên tiểu học, 2.239 giáo viên THCS và 2.732 giáo viên THPT. Đối tượng khảo sát là giáo viên phổ thông công lập đã tự đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 4, không bao gồm giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh.

Quang cảnh buổi làm việc



Thời gian diễn ra khảo sát từ ngày 9 - 11/7, giáo viên thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính với đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Để bảo đảm kỳ khảo sát diễn ra nghiêm túc, khách quan và an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 326 công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức. Đồng thời, thành lập các tổ giám sát, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi khảo sát và rà soát toàn bộ hệ thống phòng máy, đường truyền internet, nguồn điện, tai nghe có micro cùng các phương án dự phòng tại tất cả các điểm khảo sát.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Trước khi triển khai khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tập huấn trực tuyến cho 55 điểm khảo sát, hướng dẫn quy trình tổ chức, xử lý các tình huống kỹ thuật và bảo đảm việc khảo sát diễn ra thống nhất trên toàn tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế điểm khảo sát tại Trường THCS và THPT Chi Lăng

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Đợt khảo sát nhằm phản ánh đúng thực trạng năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên, làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với nhu cầu thực tế, từng bước đáp ứng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức khảo sát phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy trình nhưng không tạo tâm lý căng thẳng hay áp lực đối với giáo viên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trong công tác chuẩn bị.

Từ việc ban hành kế hoạch, thành lập Hội đồng khảo sát đến bố trí điểm khảo sát, huy động nhân lực và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đều được triển khai chu đáo.

Ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, việc khảo sát phải phản ánh trung thực, khách quan năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên, qua đó giúp ngành giáo dục xác định đúng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới. Kết quả khảo sát không được sử dụng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng hoặc kỷ luật giáo viên. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền để giáo viên hiểu đúng mục đích của đợt khảo sát, tham gia với tâm thế thoải mái, nghiêm túc và trung thực.

Giáo viên tham gia khảo sát tại Trường THCS và THPT Chi Lăng

Theo Trưởng đoàn công tác, việc từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học là nhiệm vụ lâu dài, cần được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa phương và năng lực của đội ngũ giáo viên.

Trước mắt, có thể lựa chọn một số môn học, bài học và nhóm giáo viên đáp ứng yêu cầu để triển khai thí điểm. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giáo viên thực hiện khảo sát năng lực tiếng Anh

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng kiểm tra thực tế điểm khảo sát tại Trường THCS và THPT Chi Lăng (phường Lâm Viên - Đà Lạt).