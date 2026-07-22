Bộ môn trong trường đại học phải trực thuộc trường hay khoa?

Việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của bộ môn trong cơ cấu tổ chức nội bộ thuộc thẩm quyền của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị của cơ sở.

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Luật Giáo dục đại học năm 2025, trường đại học, trường đại học có tên gọi là học viện, đào tạo nhiều ngành ở các trình độ của giáo dục đại học; có tổ chức bộ máy gồm phòng chức năng, trường thuộc, khoa hoặc đơn vị tương đương (sau đây gọi chung là khoa), bộ môn hoặc đơn vị tương đương không phải là đơn vị hành chính do cơ sở giáo dục đại học tự quyết định thành lập hoặc không thành lập (sau đây gọi chung là bộ môn).

Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Luật Giáo dục đại học năm 2025 chưa rõ, dẫn đến có 02 cách hiểu:

Cách hiểu thứ nhất, bộ môn thuộc trường, vì bộ môn được liệt kê cùng với khoa trong cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học;

Cách hiểu thứ hai, Luật Giáo dục đại học chỉ quy định cơ sở giáo dục đại học có cơ cấu tổ chức bộ môn; vì vậy bộ môn trong trường hợp này có thể là bộ môn thuộc trường hoặc bộ môn thuộc khoa. Tùy thuộc vào quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học, miễn sao đáp ứng tiêu chí bộ môn không phải là đơn vị hành chính.

Ông Võ Cang đề nghị giải đáp, cách hiểu nào là đúng?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 11 Luật Giáo dục đại học năm 2025 quy định rõ trường đại học, trường đại học có tên gọi là học viện có tổ chức bộ máy gồm phòng chức năng, trường thuộc, khoa hoặc đơn vị tương đương và bộ môn hoặc đơn vị tương đương không phải là đơn vị hành chính do cơ sở giáo dục đại học tự quyết định thành lập hoặc không thành lập.

Theo quy định nêu trên, pháp luật không bắt buộc mọi trường đại học phải tổ chức bộ môn.

Việc thành lập hoặc không thành lập bộ môn thuộc quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Trường hợp cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập bộ môn thì bộ môn là đơn vị học thuật, không phải là đơn vị hành chính.

Luật Giáo dục đại học năm 2025 không quy định bắt buộc bộ môn phải trực thuộc trường hoặc trực thuộc khoa.

Việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của bộ môn trong cơ cấu tổ chức nội bộ thuộc thẩm quyền của cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị của cơ sở.

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