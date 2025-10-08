Chính sách Bộ Nội vụ: Sẽ có quy định mới về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố Bộ Nội vụ sẽ dự thảo nghị định tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố.

Tại hội nghị tập huấn chính quyền địa phương 2 cấp do Bộ Nội vụ tổ chức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho hay các vấn đề liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện được nhiều địa phương quan tâm.

Sẽ xây dựng một số chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố

Ông Phan Trung Tuấn dẫn lại kết luận 137 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nêu chủ trương kéo dài sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước ngày 31/5/2026. Như vậy sau thời gian trên, nhóm này sẽ kết thúc hoạt động.

Theo thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn 12 về hướng dẫn sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Liên quan chế độ, chính sách dành cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ông Tuấn cho biết căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Chính phủ đã ban hành nghị định 170.

Nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã là nhóm được ưu tiên xem xét tuyển dụng vào công chức.

Song nhóm này phải đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng khi còn vị trí việc làm của công chức cấp xã.

Bên cạnh đó, nghị định 33/2023 có nhiều quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Nghị định giao HĐND tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết quy định số lượng chức danh, chế độ, chính sách từng chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã. Các nghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện đến trước 31/5/2026.

Về thôn, tổ dân phố, ông Tuấn cho hay theo đề án Chính phủ trình và kết luận của cấp có thẩm quyền, trước mắt giữ ổn định thôn, tổ dân phố, chưa sắp xếp, sáp nhập.

Tới đây Bộ Nội vụ sẽ xây dựng dự thảo nghị định tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố.

Trước đó theo quyết định 1589 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng nhiều văn bản pháp luật.

Bộ Nội vụ sẽ tham mưu để Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này yêu cầu hoàn thành trong tháng 11.

Tại nghị định 154 của Chính phủ về tinh giản biên chế cũng quy định một số chế độ, chính sách cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.