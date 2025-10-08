Bộ Nội vụ: Sẽ có quy định mới về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố
Bộ Nội vụ sẽ dự thảo nghị định tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố.
Tại hội nghị tập huấn chính quyền địa phương 2 cấp do Bộ Nội vụ tổ chức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho hay các vấn đề liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện được nhiều địa phương quan tâm.
Sẽ xây dựng một số chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố
Ông Phan Trung Tuấn dẫn lại kết luận 137 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nêu chủ trương kéo dài sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước ngày 31/5/2026. Như vậy sau thời gian trên, nhóm này sẽ kết thúc hoạt động.
Theo thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn 12 về hướng dẫn sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Liên quan chế độ, chính sách dành cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ông Tuấn cho biết căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Chính phủ đã ban hành nghị định 170.
Nghị định quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã là nhóm được ưu tiên xem xét tuyển dụng vào công chức.
Song nhóm này phải đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng khi còn vị trí việc làm của công chức cấp xã.
Bên cạnh đó, nghị định 33/2023 có nhiều quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Nghị định giao HĐND tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết quy định số lượng chức danh, chế độ, chính sách từng chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã. Các nghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện đến trước 31/5/2026.
Về thôn, tổ dân phố, ông Tuấn cho hay theo đề án Chính phủ trình và kết luận của cấp có thẩm quyền, trước mắt giữ ổn định thôn, tổ dân phố, chưa sắp xếp, sáp nhập.
Tới đây Bộ Nội vụ sẽ xây dựng dự thảo nghị định tổ chức hoạt động thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố.
Trước đó theo quyết định 1589 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng nhiều văn bản pháp luật.
Bộ Nội vụ sẽ tham mưu để Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ này yêu cầu hoàn thành trong tháng 11.
Tại nghị định 154 của Chính phủ về tinh giản biên chế cũng quy định một số chế độ, chính sách cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chưa đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Công chức "5 đúng", "3 không"
Liên quan công chức cấp xã, trong tài liệu tập huấn hội nghị, Bộ Nội vụ nêu rõ, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã quy định thống nhất một chế độ công vụ, không còn phân biệt công chức "cấp xã - cấp tỉnh hay cấp trung ương".
Công chức cấp xã là một bộ phận trong hệ thống công chức nhà nước, mở đường cho quy hoạch, phát triển đội ngũ công chức thống nhất từ cơ sở đến trung ương.
Bộ Nội vụ lưu ý công chức cấp xã không giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền, tham mưu phải có căn cứ pháp luật rõ ràng, không cảm tính.
Cán bộ công chức khi giao tiếp hành chính phải chuẩn mực - phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, không sách nhiễu, không trì hoãn; không được gây khó khăn để yêu cầu chi phí ngoài quy định.
Đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, công chức phải lưu ý "5 đúng - 3 không - 2 chủ động".
"5 đúng" gồm đúng quy trình - đúng thành phần hồ sơ - đúng thời hạn - đúng thái độ - đúng trách nhiệm.
Và "3 không" là không đùn đẩy - không thu thêm tiền - không gây khó dễ, và "2 chủ động" gồm chủ động hướng dẫn - chủ động phối hợp nội bộ.