Bộ phản hồi kiến nghị sửa danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Theo phản ánh của ông Phạm Tuấn Tùng (Hưng Yên), Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP có đề cập đến "Phương tiện vận tải tay lái bên phải”, nhưng lại chưa có định nghĩa chính thức trong hệ thống văn bản pháp luật, gây khó khăn trong việc áp dụng.

Phụ lục nêu trên cũng việc liệt kê "xe máy chuyên dùng" (vốn không phải phương tiện tham gia giao thông đường bộ thông thường) vào chung danh mục cấm với các loại xe cơ giới khác, như vậy là không phù hợp.

Ông Tùng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi quy định.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định: "Ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt, bảo đảm chính xác, phổ thông, thống nhất, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu".

"Phương tiện tay lái bên phải" hay "Tay lái nghịch" là những cụm từ phổ thông, chính xác và đã được sử dụng trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15; Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 7/3/2024 quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch…

Do vậy, mặc dù chưa được định nghĩa trong văn bản pháp luật cấp luật hoặc nghị định, việc sử dụng thuật ngữ "Phương tiện tay lái bên phải" là phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn hành chính hiện hành.

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15: "Phương tiện giao thông đường bộ là các loại xe, bao gồm: phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới), phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ), xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự".

Như vậy, xe máy chuyên dùng là đối tượng có thể được kiểm soát tương đương với mô tô, xe gắn máy.

Việc xây dựng danh mục dựa trên nguy cơ ảnh hưởng và yêu cầu kiểm soát quản lý nhà nước, trong đó xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng cũng tiềm ẩn nguy cơ tương tự như mô tô, xe gắn máy cũ.

Chinhphu.vn