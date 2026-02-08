Bộ Quốc phòng công khai thông tin, cán bộ, nhân viên, số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ngày 31/7/2026, Văn phòng Bộ Quốc phòng ban hành Thông báo số 7824/TB-VP về việc công khai thông tin, số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp về thực hiện thủ tục hành chính; danh sách cán bộ, nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

Theo đó, để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thắc mắc, cũng như hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp cho tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng trân trọng thông báo công khai thông tin, số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp về thực hiện thủ tục hành chính; danh sách cán bộ, nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:

I. Số điện thoại hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng (để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thắc mắc, cũng như hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp cho tổ chức, cá nhân về thực hiện thủ tục hành chính): 069.519365, 069.519366.

II. Danh sách cán bộ, nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng:

1. Thiếu tướng Lê Văn Dũng, Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng kiêm Trưởng Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; Phụ trách chung.

2. Thượng tá Nguyễn Đức Trung, Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu cải cách hành chính kiêm Phó Trưởng Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; Phụ trách hoạt động của Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

3. Thượng tá Nguyễn Quang Quý, Chức vụ: Trợ lý Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Ứng phó sự cố tràn dầu; Xe - máy quân sự; Chính sách; Quản lý vùng trời; Khen thưởng; Báo chí.

4. Trung tá Nguyễn Văn Thuận, Chức vụ: Trợ lý Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Công nghiệp quốc phòng; Khám bệnh, chữa bệnh; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Mật mã dân sự.

5. Thiếu úy QNCN Hoàng Ngọc Anh, Chức vụ: Nhân viên Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; Thống kê, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Thu phí, lệ phí (nếu có).