Bộ Quốc phòng Indonesia ký hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện M-346 F Block 20 Bộ Quốc phòng Indonesia đặt mua 12 máy bay M-346 F Block 20 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phi công chiến đấu và phục vụ lộ trình hiện đại hóa không quân.

Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu M-346 F Block 20. Động thái này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phi công tiêm kích và đáp ứng các yêu cầu chiến thuật thuộc học thuyết tác chiến phòng không của Lực lượng Vũ trang Indonesia (TNI).

Máy bay chiến đấu Aermacchi M-346 FA được giới thiệu tại Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough ở Hampshire ngày 22/7/2024. Ảnh tư liệu, minh họa: Getty Images/TTXVN

Đáp ứng yêu cầu tác chiến và đào tạo phi công

Theo Cục trưởng Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Indonesia, Thiếu tướng Rico Ricardo Sirait, dòng máy bay M-346 F Block 20 được lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn huấn luyện phi công chiến đấu, đồng thời phù hợp với học thuyết tác chiến phòng không hiện hành của quân đội nước này. Hợp đồng mua sắm được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng không quân.

Đánh giá về thương vụ, ông Dave Laksono, Phó Chủ tịch Ủy ban I của Hạ viện Indonesia, nhận định đây là bước đi quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa quốc phòng bền vững. Quyết định đầu tư dựa trên nhu cầu thực tế về tác chiến, tính đồng bộ của hệ thống trang thiết bị vũ khí và năng lực tiếp thu của lực lượng nhân sự.

Bên cạnh đó, Indonesia định hướng các chương trình hợp tác quốc phòng phải mang lại giá trị lâu dài. Hợp đồng này không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận máy bay mà còn hướng đến mục tiêu chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển năng lực bảo dưỡng nội địa và tạo điều kiện cho công nghiệp quốc phòng Indonesia tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân quy mô lớn

Trong những năm gần đây, Indonesia liên tục triển khai các chương trình mua sắm quốc phòng lớn nhằm loại bỏ các dòng máy bay đã cũ và tăng cường năng lực phòng thủ không phận. Việc bổ sung phi đội M-346 F Block 20 là một phần quan trọng trong tổng thể chương trình tái thiết bị của lực lượng không quân nước này.

Cụ thể, theo kế hoạch trong năm nay, Indonesia sẽ tiếp nhận lô máy bay đầu tiên thuộc hợp đồng mua 42 tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Song song với đó, quốc gia này tiếp tục thúc đẩy tiến trình mua sắm dòng tiêm kích F-15EX của Mỹ và duy trì chương trình hợp tác phát triển máy bay chiến đấu KF-21 với Hàn Quốc.

Ngoài ra, Indonesia cũng tập trung nguồn lực đầu tư cho hệ thống radar cảnh giới, máy bay vận tải quân sự và các phương tiện hỗ trợ tác chiến khác nhằm xây dựng lực lượng không quân toàn diện và hiện đại.