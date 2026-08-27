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    Bổ sung dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

    TTXVN 27/08/2026 05:54

    Tại Nghị quyết số 254/NQ-CP, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI.

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    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

    Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

    Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

    Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan.

    *Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022 (có hiệu lực từ 01/7/2023). Luật gồm 06 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

    Đến năm 2025, để phù hợp với các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, Quốc hội đã thông qua Luật số 97/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

    Theo baotintuc.vn
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        Nghị quyết và cuộc sống
        Bổ sung dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026
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