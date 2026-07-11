Thể thao 360 “Bò tót” đá văng “Quỷ đỏ” Màn đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra với thế trận áp đảo của đội bóng xứ sở đấu bò. Và cuối cùng “Bò tót” đá văng “Quỷ đỏ”, để giành vé bán kết.

Sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8, đội tuyển Tây Ban Nha đã có lần thứ 6 vào tứ kết World Cup. Giờ đây mục tiêu của đội bóng xứ sở đấu bò là giành chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Trên hành trình tiến vào tứ kết, có thể nhận thấy sự vững chắc nơi hàng phòng ngự chính là điểm tựa cho tuyến trên yên tâm phô diễn mà không quá bận tâm với những pha phản công của đối phương. Đến thời điểm này, Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tại vòng chung kết này, lập kỷ lục với sáu trận giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup, chuỗi trận đó kéo dài hơn 10 giờ thi đấu. Đặc biệt dấu ấn của HLV Luis de la Fuente cực kỳ ấn tượng, nhà đương kim vô địch châu Âu đã vượt qua tất cả sáu trận đấu loại trực tiếp tại các giải đấu, điều đó khẳng định Tây Ban Nha rất cứng cựa trong những trận cầu knock out. Rạng sáng 11/7, Tây Ban Nha thêm một lần nữa khẳng định họ là ông vua của những trận cầu một mất một còn.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bỉ cũng đang cho thấy họ là đối thủ đáng để Tây Ban Nha phải dè chừng, “Quỷ đỏ” ở vòng bảng dù có những màn trình diễn không mấy thuyết phục nhưng họ vẫn đứng đầu bảng G. Một màn lội ngược dòng sau đó ở vòng 1/16 để giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Senegal khiến cho các đối thủ của Bỉ phải hết sức cẩn trọng trước sự nguy hiểm của “Quỷ đỏ” trong những thời điểm quyết định. Đến vòng 1/8, trước đồng chủ nhà Mỹ đang thi đấu thăng hoa, Bỉ cho thấy sự đồng đều về nhân sự, khi những nhân sự chủ chốt như Kevin De Bruyne, Jeremy Doku và Lukaku ngồi dự bị, thì những cái tên được thay thế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, qua đó tuyển Bỉ đã xuất sắc đánh bại đội bóng xứ cờ hoa với tỉ số 4-1. Giờ đây, khi đội tuyển Bỉ đang hồi sinh mạnh mẽ, “Quỷ đỏ” tự tin hướng đến việc chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, trước nhà đương kim vô địch châu Âu đang cực kỳ hưng phấn, “Quỷ đỏ” đã phải dừng chân tại tứ kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha chủ động kiểm soát thế trận và dồn lên tấn công. Trong khi đó, Bỉ chấp nhận lùi sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Với thế trận áp đảo, Tây Ban Nha đã vươn lên dẫn trước ở phút 30. Từ pha phối hợp với Yamal, Porro căng ngang để Olmo dứt điểm, buộc thủ môn Courtois phải đấm bóng cứu thua. Ngay sau đó, Ruiz băng vào đá bồi, mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Hưng phấn sau bàn thắng, Tây Ban Nha liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Courtois, tuy nhiên đều chỉ dừng ở mức độ cơ hội. Không thể tận dụng những cơ hội tạo ra, Tây Ban Nha phải trả giá ở phút 41. Từ quả treo bóng của Castagne, De Ketelaere băng vào đánh đầu, quân bình tỉ số 1-1 cho Bỉ.

Kịch bản hiệp 1 tái hiện ở hiệp 2. Tây Ban Nha vẫn cầm bóng vượt trội và làm chủ cuộc chơi, nhưng họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật của Bỉ. Đáng tiếc cho “Quỷ đỏ”, thủ môn Courtois buộc phải rời sân vì chấn thương ở phút thứ 71, khiến HLV Rudi Garcia phải tung Senne Lammens vào thay. HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha lập tức đưa Ferran Torres, Nico Williams và Mikel Merino vào sân thay Baena, Oyarzabal và Olmo, với mục tiêu giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Và “Bò tót” đã thành công, khi đến phút 88, Cubarsí tung cú sút xa khiến thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội để Mikel Merino ập vào đá bồi, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 2-1. Tuy thời gian bù giờ khá nhiều, nhưng các học trò của HLV Luis de la Fuente đã không cho Bỉ cơ hội gỡ hòa. Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1, Tây Ban Nha ghi tên vào bán kết. Các học trò của HLV Luis de la Fuente sẽ có màn đại chiến với Pháp vào sáng 15/7 (giờ HN).