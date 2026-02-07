Thời sự Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với Lâm Đồng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đề nghị Lâm Đồng cần xác định đặc thù từng địa bàn, phân bổ chi tiết nguồn vốn theo từng chương trình, dự án, bảo đảm tính phù hợp và phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đồng chủ trì buổi làm việc

Sáng 2/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 417 năm 2026.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tham dự.

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã kịp thời đến làm việc, nắm bắt tình hình thực tiễn tại địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chương trình MTQG

Sau hợp nhất, Lâm Đồng có địa bàn rất rộng. Tỷ lệ bà con đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17%, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mặc dù, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều kết quả.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc

Đó là tốc độ tăng trưởng GRDP tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt khá. Tình hình thu hút đầu tư khởi sắc. Công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến.

“ Lâm Đồng luôn xác định việc quan tâm, chăm lo đời sống của bà con, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt. Khó khăn đến đâu, địa phương vẫn quyết tâm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lâm Đồng đang nỗ lực rất lớn giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có các chương trình MTQG. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách để khơi thông nguồn lực phát triển.

Tỉnh sẽ kiện toàn ban thực hiện các chương trình MTQG. Các sở, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với Lâm Đồng

Theo đánh giá, giai đoạn 2021 - 2025, Lâm Đồng đã triển khai hiệu quả 3 chương trình MTQG. Bộ mặt nông thôn toàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Đời sống của bà con Nhân dân, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tiến độ thực hiện chương trình MTQG



Quá trình triển khai các Chương trình MTQG nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, qua đó phát huy hiệu quả sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 80/103 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2026 - 2030, nguồn vốn các chương trình MTQG dự kiến phân bổ cho Lâm Đồng hơn 6.840 tỷ đồng. Trong đó, các xã, phường, đặc khu được bố trí 5.134 tỷ đồng; số còn lại 1.711 tỷ đồng của các sở, ngành. Riêng năm 2026, Lâm Đồng được bố trí hơn 756 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương phân bổ 319 tỷ đồng, còn lại do địa phương bố trí. Cùng với nguồn vốn bố trí mới, Lâm Đồng còn hơn 1.140 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2025 qua để thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình MTQG. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc các chương trình chưa đạt kỳ vọng. Sự tham gia của doanh nghiệp và hợp tác xã vào các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành đề xuất giải pháp giải ngân vốn các chương trình MTQG

Các dự án hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất quy mô hộ gia đình, tổ hợp tác vẫn phải thực hiện theo quy trình thủ tục tương tự dự án đầu tư công, dẫn đến kéo dài thời gian triển khai. Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương được giao chi tiết theo từng tiểu dự án, nội dung thành phần nên hạn chế tính chủ động của địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân giải trình về vấn đề chuyển nguồn vốn các chương trình tại địa bàn



Tại buổi làm việc, các sở, ngành Lâm Đồng tập trung phản ánh thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình MTQG. Theo các đơn vị, việc tổng hợp nguồn vốn cũ trước sáp nhập, giao trách nhiệm cho từng cá nhân còn lúng túng. Sở Tài chính cần phân bổ chi tiết nguồn vốn theo đợt cho các địa phương để chủ động thực hiện.

Các đơn vị đề xuất đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình, nhất là nguồn vốn chuyển tiếp. Sở, ngành phải thường xuyên tổng hợp, đánh giá khả năng giải ngân từng đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Dương Minh Châu đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình MTQG

Địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn các chương trình. Trung ương cần kịp thời hướng dẫn các thủ tục, quy trình trong quá trình thực hiện các chương trình, tránh trường hợp gây lúng túng, bị động cho địa phương.

Chánh Văn phòng Quốc gia Dân tộc và Miền núi (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Hà Việt Quân đề xuất Lâm Đồng cần xác định rõ nguyên tắc chuyển nguồn trong thực hiện các chương trình MTQG

Về phía đoàn công tác, các thành viên cho rằng, Lâm Đồng cần nắm rõ quy định, nguyên tắc chuyển nguồn, tránh trường hợp chuyển sai quy định. Địa phương cần xác định cụ thể, chi tiết nội dung hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất… tại các hợp phần.

Đoàn công tác đề xuất Lâm Đồng cần đầu tư chất lượng các sản phẩm, phấn đấu đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đối với cơ chế vốn, địa phương chủ động rà soát, từ đó, linh hoạt trong điều chuyển, xử lý, tránh trường hợp trả vốn về Trung ương.

Ông Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình MTQG (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cho rằng Lâm Đồng cần linh hoạt trong xử lý cơ chế nguồn vốn, tránh trường hợp trả vốn về Trung ương

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ khẳng định, Lâm Đồng đã và đang nỗ lực hết sức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó, có các chương trình MTQG.

Sau hợp nhất, địa bàn rộng lớn nhưng Lâm Đồng luôn bảo đảm ổn định tình hình an ninh, chính trị - xã hội. Bà con Nhân dân rất ủng hộ chủ trương, chính sách của tỉnh, Trung ương. Đó là kết quả đáng mừng mà Lâm Đồng đã nỗ lực đạt được.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ khẳng định Lâm Đồng sẽ ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhìn nhận, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Số thôn, bon, buôn thuộc diện vùng khó khăn còn nhiều. Đây chính là thực tế để Lâm Đồng xác định mục tiêu khắc phục trong thời gian tới.

“ Lâm Đồng sẽ tập trung nguồn lực, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ giải ngân các chương trình MTQG. UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tăng cường rà soát, xác định cụ thể các tiêu chí để xử lý, sử dụng, điều chuyển nguồn vốn hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình thực hiện. Tùy quy mô, tính chất quan trọng các dự án để giao thẩm quyền cho tỉnh, địa phương làm chủ đầu tư, tránh tình trạng gây ách tắc trong quá trình phân bổ nguồn vốn.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những nỗ lực của Lâm Đồng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương cũng đạt rất nhiều kết quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình MTQG.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang yêu cầu Lâm Đồng xác định rõ đặc thù địa bàn để triển khai hiệu quả các chương trình MTQG

Bộ trưởng nhấn mạnh, tinh thần và giải pháp thực hiện các chương trình MTQG trong giai đoạn mới là bám sát thực tiễn, gắn với cơ chế lồng ghép các chương trình, nguồn vốn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho Lâm Đồng và các địa phương khác trong quá trình triển khai.

“ Lâm Đồng cần xác định rõ đặc thù, điều kiện từng địa bàn, từ đó, phân bổ chương trình, dự án đầu tư, bảo đảm linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn. Tất cả hướng đến mục tiêu phát huy hiệu quả các chương trình MTQG, nhằm nâng cao đời sống bà con Nhân dân. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang

Bộ trưởng lưu ý, địa phương cần sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lượng, bảo đảm yêu cầu công việc được giao. Công tác tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở cần chú trọng theo hướng dễ tiếp cận và dễ triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cam kết tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình MTQG

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Lâm Đồng chủ động báo cáo ngay với Bộ Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, tham mưu lên Chính phủ tháo gỡ sớm. Đối với những nội dung đề xuất liên quan đến các bộ, ngành Trung ương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, trao đổi với các bên để giải đáp cho địa phương kịp thời.