Đời sống Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà tại Lâm Đồng Chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà người có uy tín, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và chính quyền địa phương tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Dân Tộc và Tôn giáo.

Đông đảo người dân xã Lạc Dương tham dự chương trình

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; đồng thời thông tin về kết quả triển khai các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Lạc Dương báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đoàn công tác đã trao 1 phần quà cho tập thể UBND xã Lạc Dương, 24 phần quà cho người có uy tín, 78 phần quà cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Lạc Dương và một số địa phương liên quan.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao quà cho tập thể UBND xã Lạc Dương

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang trao tặng quà cho các hộ gia đình

Những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần động viên người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cộng đồng; đồng thời chia sẻ, hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, lãnh đạo xã Lạc Dương bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Bộ trưởng cùng đoàn công tác; khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn

Đại diện lãnh đạo đoàn công tác trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn