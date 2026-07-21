Bộ Tư pháp mở chiến dịch 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Thông qua đợt cao điểm 100 ngày, Bộ Tư pháp đặt mục tiêu đổi mới phương thức quản trị, điều hành trên nền tảng dữ liệu số, giảm thủ tục, giấy tờ và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo của Bộ Tư pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 về xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị.

Bộ Tư pháp đặt mục tiêu tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ; bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn trên cơ sở dữ liệu. Cùng với đó là đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các đơn vị. Kết quả thực hiện phải được đánh giá trên cơ sở sản phẩm đầu ra, có chỉ tiêu định lượng và minh chứng cụ thể. Đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi sản phẩm đã đưa vào vận hành, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả.

Bộ Tư pháp khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới). Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; tập trung rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống đến hết năm 2026; đồng thời khẩn trương hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 214/NQ-CP và kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để khai thác, sử dụng chung.