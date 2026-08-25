Tin mới

    Y tế - Sức khỏe

    Bộ Y tế khuyến cáo “3 sạch” phòng bệnh tay chân miệng

    TTXVN 25/08/2026 09:30

    Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

    info-bo-y-te-khuyen-cao-3-sach-phong-benh-tay-chan-mieng-8979207.jpg

    Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

    Đáng lưu ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc trung bình mỗi tuần lên tới trên 3.000 trường hợp và vẫn ở mức cao tại một số địa phương, chủ yếu là các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt tại khu vực miền Nam.

    Trong bối cảnh số mắc đang ở mức cao, việc chủ động phòng bệnh tại gia đình và cơ sở giáo dục có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với trẻ nhỏ - nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao trong môi trường tập thể.

    Cục Phòng bệnh khuyến cáo cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, trước hết là duy trì “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.

    Theo www.vietnamplus.vn
    https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-khuyen-cao-3-sach-phong-benh-tay-chan-mieng-post1132248.vnp?gidzl=K8N5SWij53XGainq13GJFLoSpt8UQnzeGicG9azXJ6aMoPLmIcjACnxCmN50P1iz7SBB8ZHiaUbx3IOLEm
    Copy Link
    https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-khuyen-cao-3-sach-phong-benh-tay-chan-mieng-post1132248.vnp?gidzl=K8N5SWij53XGainq13GJFLoSpt8UQnzeGicG9azXJ6aMoPLmIcjACnxCmN50P1iz7SBB8ZHiaUbx3IOLEm

    Đọc tiếp

    x

    Đọc nhiều

      Y tế - Sức khỏe
      Bộ Y tế khuyến cáo “3 sạch” phòng bệnh tay chân miệng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO