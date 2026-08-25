Y tế - Sức khỏe Bộ Y tế khuyến cáo “3 sạch” phòng bệnh tay chân miệng Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng lưu ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc trung bình mỗi tuần lên tới trên 3.000 trường hợp và vẫn ở mức cao tại một số địa phương, chủ yếu là các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt tại khu vực miền Nam.

Trong bối cảnh số mắc đang ở mức cao, việc chủ động phòng bệnh tại gia đình và cơ sở giáo dục có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với trẻ nhỏ - nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao trong môi trường tập thể.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, trước hết là duy trì “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch.