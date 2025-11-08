Tin mới

    Y tế - Sức khỏe

    Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya do muỗi lan truyền

    KT 11/08/2025 09:40

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.

    vna-potal-bo-y-te-khuyen-cao-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-chikungunya-8202234.jpg

    Ngày 10/8/2025, Bộ Y tế cho biết hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực.

    Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.

    Các đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á, châu Âu.

    Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên theo Bộ Y tế, do muỗi Aedes (véctơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập vào Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

    Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh./.

    Theo www.vietnamplus.vn
    https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-khuyen-cao-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-chikungunya-do-muoi-lan-truyen-post1054917.vnp
    Copy Link
    https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-khuyen-cao-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-chikungunya-do-muoi-lan-truyen-post1054917.vnp

    Đọc tiếp

    x

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Y tế - Sức khỏe
          Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya do muỗi lan truyền
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO