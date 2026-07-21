Y tế - Sức khỏe Bộ Y tế lưu ý nguy cơ lây virus Adeno ở nơi đông người Gia đình, trường học, khu vui chơi, bể bơi... đều có thể trở thành môi trường lây truyền virus Adeno nếu không bảo đảm vệ sinh.

Bệnh nhi nằm điều trị vì Adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: THIÊN LAM)

Trước xu hướng gia tăng số ca mắc, đặc biệt ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng bệnh và không tự ý điều trị khi xuất hiện triệu chứng.

Virus Adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục; tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch.

Hiện nay, một số cơ sở y tế ghi nhận các trường hợp mắc bệnh do virus Adeno gia tăng, chủ yếu ở trẻ em, tuy nhiên, chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo: 1. Thường xuyên rửa tay và hạn chế đưa tay lên mắt 2. Không dùng chung đồ dùng cá nhân 3. Chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ: Sử dụng gạc sạch, bông dùng một lần để lau ghèn và dịch tiết quanh mắt; bỏ sau khi sử dụng và rửa sạch tay. 4. Thăm khám theo chỉ định của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc 5. Hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện: đỏ mắt, nhiều ghèn, sốt, ho hoặc đau họng. 6. Chủ động theo dõi các triệu chứng và đi khám bệnhkhi: đau nhức mắt; nhìn mờ; mi mắt sưng nề;... 7. Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi: phát hiện trường hợp sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa; Bảo đảm nước sạch, thông khí, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Các cơ sở bơi lội cần duy trì chất lượng nước và nồng độ chất khử khuẩn theo quy định, vệ sinh chung.

Virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Virus cũng có thể lây trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích, virus Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do virus Adeno. Người dân không nên tự xác định nguyên nhân hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn.

Hiện đang là thời gian nghỉ hè, du lịch và tổ chức nhiều hoạt động tập trung đông người, trong đó trẻ em thường xuyên tham gia các lớp học, khu vui chơi và hoạt động bơi lội. Đây là điều kiện làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và lây truyền bệnh. Người dân cần chủ động phòng bệnh nhưng không hoang mang, không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.