Giáo dục - Đào tạo Bồi đắp hành trang tiếng Anh từ mùa hè Dịp hè, thay vì chỉ tìm kiếm những lớp học giúp con “học trước chương trình”, nhiều phụ huynh lại chọn gửi gắm kỳ vọng vào những lớp tiếng Anh. Bởi hơn cả một môn học, ngoại ngữ đang được xem là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, cơ hội học tập và hội nhập trong tương lai.

Đông đảo học sinh tham gia khóa học tiếng Anh dịp hè

Tiếng Anh được ưu tiên lựa chọn

Khi năm học vừa khép lại, nhiều phụ huynh đã nhanh chóng tìm hiểu và đăng ký các khóa học tiếng Anh cho con. Với họ, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để con bồi đắp một kỹ năng cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì và liên tục.

Có 2 con đang học lớp 2 và lớp 7, chị Thanh Tuyền (ở phường Bình Thuận) cho biết, nhiều năm nay, tiếng Anh luôn là môn học được gia đình ưu tiên mỗi dịp hè cho 2 con. “Tôi nghĩ kiến thức ở trường các con sẽ tiếp tục học trong năm học. Riêng tiếng Anh cần có quá trình tích lũy lâu dài. Mùa hè là lúc con có nhiều thời gian để nghe, nói và thực hành mà không bị áp lực bài kiểm tra. Tôi mong các con sử dụng được tiếng Anh chứ không chỉ học để có điểm cao”, chị Tuyền chia sẻ.

Sự lựa chọn ấy cũng phản ánh xu hướng của nhiều gia đình hiện nay. Trong bối cảnh hội nhập, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà đã trở thành kỹ năng thiết yếu. Nhiều phụ huynh hiểu rằng, ngoại ngữ không thể giỏi sau vài khóa học ngắn hạn mà cần được rèn luyện thường xuyên, lâu dài. Vì vậy, mùa hè trở thành thời điểm thuận lợi để học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp. Không còn áp lực bài vở, các em có nhiều thời gian luyện nghe, luyện nói, hình thành phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Đổi mới phương pháp đào tạo

Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh cũng thay đổi phương pháp đào tạo. Thay vì đặt nặng từ vựng, ngữ pháp hay luyện đề, chương trình học được thiết kế theo hướng trải nghiệm với các hoạt động giao tiếp với giáo viên người nước ngoài, làm việc nhóm, câu lạc bộ và các tình huống thực tế.

Chị Hồ Thanh Nhật Bảo - phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy Education (phường Hàm Thắng) cho biết: “Lượng học sinh đăng ký các khóa học hè ở trung tâm năm nay tăng đáng kể ở hầu hết các nhóm tuổi. Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là phụ huynh đã thay đổi mục tiêu. Họ không còn hỏi con sẽ học trước được bao nhiêu bài hay giải được bao nhiêu đề, mà quan tâm nhiều hơn đến môi trường để con giao tiếp, phản xạ và hình thành sự tự tin”.

Học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khoá tiếng Anh

Còn tại Trung tâm Anh ngữ Paris Phan Thiết (phường Phú Thủy), chương trình đào tạo có sự kết hợp giữa khung năng lực tiếng Anh theo chuẩn Cambridge với chương trình tiếng Anh phổ thông đang được giảng dạy tại các trường học. Cách tiếp cận này giúp học viên vừa phát triển đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo chuẩn quốc tế, vừa củng cố kiến thức trên lớp như: từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và kỹ năng viết.

Đang theo học lớp tiếng Anh giao tiếp trong dịp hè, em Minh Anh học sinh lớp 7 (phường Hàm Thắng) chia sẻ: “Trước đây, em rất sợ nói tiếng Anh vì lo phát âm sai. Nhưng chỉ sau vài tuần tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình và trò chơi bằng tiếng Anh, em dần tự tin hơn”. Câu chuyện của em Minh Anh cũng phản ánh sự chuyển biến trong cách học ngoại ngữ của nhiều học sinh hiện nay. Khi tiếng Anh được học thông qua trải nghiệm thay vì ghi nhớ máy móc, các em dần nhận ra giá trị của ngôn ngữ trong đời sống hằng ngày.

Trung tâm Ngoại ngữ Galaxy Education mời giáo viên người nước ngoài về giảng dạy

Có thể thấy, sức hút của các lớp học tiếng Anh mùa hè không chỉ xuất phát từ nhu cầu học thêm mà còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm giáo dục của nhiều gia đình. Thay vì chỉ hướng đến điểm số hay các kỳ thi, phụ huynh ngày càng chú trọng giúp con hình thành năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực tế. Đây cũng là định hướng phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018, lấy phát triển năng lực giao tiếp và vận dụng kiến thức vào cuộc sống làm trọng tâm.