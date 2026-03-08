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    Bồi dưỡng học sinh thi giải thể thao có được quy đổi tiết dạy?

    03/08/2026 09:03

    Bà Thanh Thủy là giáo viên Giáo dục thể chất cấp THCS, được phân công bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thể dục thể thao của trường để tham gia thi các cấp. Bà Thủy hỏi, 1 tiết bồi dưỡng học sinh của bà được quy đổi mấy tiết dạy?

    Hiệu trưởng trường bà Thủy cho biết vì Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định là bồi dưỡng học sinh thi hội khỏe phù đổng mới được quy ra 1 tiết bằng 2 tiết, còn bà bồi dưỡng để tham gia thi giải thể thao học sinh cấp tỉnh nên không được quy đổi ra tiết dạy.

    Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

    Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này, đối với hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi (bao gồm cả môn thể dục), 1 tiết dạy trực tiếp hoặc trực tuyến được quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.

    Trường hợp bà Thanh Thủy được phân công tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, bà báo cáo hiệu trưởng để nhà trường xem xét, thực hiện việc quy đổi tiết dạy theo quy định.


    Theo baochinhphu.vn
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      Bồi dưỡng học sinh thi giải thể thao có được quy đổi tiết dạy?
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