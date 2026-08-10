Bốn bến đỗ tiềm năng giúp hậu vệ Djed Spence cứu vãn sự nghiệp sau kỳ World Cup 2026 rực rỡ Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 giúp Djed Spence trở thành tâm điểm chuyển nhượng, thu hút sự chú ý từ hàng loạt ông lớn như Liverpool hay Chelsea.

Hiếm có cầu thủ nào kết thúc mùa giải trong một đội bóng suýt rớt hạng, không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng lại bước vào thị trường chuyển nhượng với giá trị tăng vọt. Djed Spence là trường hợp ngoại lệ đầy thú vị đó. Quyết định táo bạo của HLV Thomas Tuchel khi trao cơ hội cho anh tại World Cup 2026 đã thu về "quả ngọt" ngoài mong đợi, biến hậu vệ thất sủng của Tottenham thành cái tên thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng hàng đầu.

Spence đang được nhiều CLB quan tâm. (Ảnh: Squawka)

Liverpool: Lời giải cho bài toán nhân sự hai hành lang cánh

Rời bỏ Tottenham vừa trải qua hai mùa giải liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17 Ngoại hạng Anh để chuyển tới Liverpool là bước ngoặt sự nghiệp lý tưởng dành cho Spence. Sau khi Andy Robertson chuyển sang chính Tottenham, The Kop rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự ở hành lang cánh trái. Dù Milos Kerkez và Kostas Tsimikas vẫn hiện diện, sự bổ sung của Spence sẽ mang tới đột phá cần thiết.

Ở cánh đối diện, HLV Arne Slot chưa tìm ra phương án thử nghiệm thực sự ổn định khi lần lượt xoay tua Frimpong, Conor Bradley và Joe Gomez. Thống kê từ Squawka chỉ ra rằng tại World Cup, Spence đạt trung bình 4,3 pha tắc bóng mỗi trận cùng tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi mặt đất lên tới 65,22%. Chỉ số này vượt trội hơn các lựa chọn hiện tại của Liverpool, giúp anh có thể giải quyết cùng lúc bài toán ở cả hai biên cho đội chủ sân Anfield.

Chelsea: Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của Xabi Alonso

Trái ngược với Liverpool, Chelsea sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng bên cánh phải như Reece James hay Malo Gusto nhưng lại đối mặt khoảng trống bên hành lang trái. Tài năng trẻ Jorrel Hato vẫn chưa đạt trạng thái sẵn sàng khi chưa đủ thể hình để thi đấu trung vệ tại Ngoại hạng Anh, đồng thời thiếu sự khéo léo để đảm nhận vai trò hậu vệ biên toàn diện.

Hậu vệ Tottenham có thể sang Chelsea. (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh Xabi Alonso dự kiến vận hành sơ đồ hai số 10 với Morgan Rogers và Cole Palmer, các hậu vệ biên đòi hỏi khả năng bao quát không gian cực cao. Lối chơi giàu thể lực nhưng không kém phần khéo léo của Spence sẽ là mảnh ghép phù hợp, giúp giải phóng áp lực phòng ngự cho những ngôi sao sáng tạo phía trên.

Borussia Dortmund và Bournemouth: Những sự lựa chọn thực tế

Dưới triều đại thực dụng của HLV Niko Kovac, Borussia Dortmund ưu tiên mẫu cầu thủ có thể lực dồi dào. Môi trường bóng đá Đức là đất diễn lý tưởng để Spence phát huy tinh thần chiến đấu như từng thể hiện tại World Cup. Kinh nghiệm thi đấu ở Ý và Pháp cũng giúp hậu vệ này nhanh chóng thích nghi nếu gia nhập Bundesliga.

Bên cạnh các ông lớn, Bournemouth đại diện cho lựa chọn thực tế nhất khi đảm bảo cho Spence suất đá chính thường xuyên. Trong bối cảnh lão tướng 35 tuổi Adam Smith phải cày ải liên tục, còn Max Aarons cùng Julian Araujo không đáp ứng kỳ vọng, Spence sẽ là sự nâng cấp tức thì cho cả hai hành lang cánh của đại diện miền Nam nước Anh.