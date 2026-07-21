Bốn điều kiện để được xác định lại diện tích đất ở

Ông Đặng Trung Thành (Quảng Ngãi) được thừa kế từ cha 2.500 m2 đất vào năm 2019. Đất có nguồn gốc trước năm 1980. Trước đây, cha của ông có đăng ký diện tích đất ở theo Chỉ thị số 299/TTg, diện tích 2.800 m2, đã có sổ đỏ.

Ông Thành hỏi, giờ ông thừa kế thì có còn được xác nhận lại diện tích đất ở theo Chỉ thị số 299/TTg không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ địa chính, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ thông tin và cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nêu một số nguyên tắc như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024 thì thửa đất được xác định lại diện tích đất ở khi có đủ các điều kiện sau: (1) Là thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư (trước đây); (2) Đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2004; (3) Thửa đất trước khi cấp Giấy chứng nhận (trước đây) đã có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai năm 2024; (4) Không phải đất nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Như vậy, trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì ông có thể thực hiện đồng thời thủ tục thừa kế và thủ tục xác định lại diện tích đất ở.

Hiện nay, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ hoặc gửi kiến nghị hướng dẫn đến UBND cấp xã hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết.

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