Chính trị Bốn tốt - nền tảng xây dựng tổ chức đảng trong sạch Mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” đã và đang góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Từ đầu năm 2024, Chi bộ bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) đã triển khai xây dựng “Chi bộ bốn tốt” gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Chuyển biến rõ nét nhất là việc sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, chất lượng hơn.

Đảng viên bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hạnh luôn tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương

Trước khi tiến hành sinh hoạt, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên như: kể mẩu chuyện về Bác; thông báo thông tin nội bộ; văn bản cấp trên. Chi bộ nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong tháng qua để kịp thời uốn nắn, giáo dục. 100% đảng viên đều đăng ký việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Bí thư Chi bộ bản Đầm Giỏ Vũ Thị Kim Soa cho hay: “Mô hình “Chi bộ bốn tốt” đã tạo làn gió mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Không chỉ nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt chi bộ mà tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ trong tham gia xây dựng nghị quyết... cũng phát huy hơn”.

Đảng ủy xã Nam Đà (Lâm Đồng) chủ động xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nội dung quan trọng để xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” được Đảng ủy xã tập trung thực hiện đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Chồi Non, xã Nam Đà Triệu Thị Bảy, hơn 1 năm qua, mỗi buổi sinh hoạt định kỳ, Chi ủy luôn xác định nội dung trọng tâm dựa trên nhiệm vụ chính trị của từng tháng. Từ đó, 14 đảng viên của Chi bộ cũng xác định rõ nhiệm vụ cần làm, nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương. Bên cạnh đó, Chi bộ còn lồng ghép sinh hoạt chuyên môn, thảo luận chuyên đề, trao đổi thông tin thời sự, triển khai cho đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.

Còn Bí thư Chi bộ thôn Ninh Giang, xã Nam Đà Đào Thị Thúy thông tin: “Chi bộ chỉ đạo ban ngành thôn thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, nhất là duy trì sinh hoạt thường xuyên để đề ra mục tiêu cho tháng tiếp theo một cách phù hợp, sát thực. Điều đáng mừng, qua thực hiện mô hình mới này, tính tự phê bình và phê bình trong đảng viên được nâng cao. Tất cả đảng viên luôn đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở nông thôn, chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt”, hầu hết các chi bộ, đảng bộ trong tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Một trong những nội dung được yêu cầu để xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” là thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế, quy định của cấp trên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở, chi bộ, đảng bộ; nghiêm túc thực hiện quy định nêu gương. Việc đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” được tiến hành đồng thời với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” không chỉ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, mà còn góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và đẩy lùi tệ nạn xã hội. Qua đó, các địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong giai đoạn mới.