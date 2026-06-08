Việc tử tế "Bông cúc trắng" Hoàng Thị Thu Trang được hỗ trợ gần 111 triệu đồng Sáng ngày 6/8, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Đức Lập), Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và xã Thuận An tổ chức Lễ trao học bổng Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường cho em Hoàng Thị Thu Trang, học sinh lớp 11A10, Trường THPT Trần Hưng Đạo. Chương trình có sự tham dự, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhà báo Hoàng Thảo, Phó Trưởng phòng Chuyên đề, Báo và PTTH Lâm Đồng trao 3 triệu đồng từ Quỹ Ga La 20 năm “Hành trình từ trái tim” của đơn vị cho Thu Trang

Em Hoàng Thị Thu Trang (thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) sinh ra không biết mặt bố, mẹ bỏ đi biệt tích từ khi em 4 tuổi. Chỗ dựa duy nhất của Trang là bà ngoại, bà Nguyễn Thị Hải năm nay gần 60 tuổi.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng trao suất học bổng của đơn vị trị giá 3 triệu đồng, và tặng riêng cho Thu Trang 500 ngàn đồng

Trong cảnh không đất, không nhà, không hộ khẩu, bà Hải và cháu Trang đã được chính quyền xã Thuận An, Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các nhà hảo tâm kết nối, hỗ trợ mua đất ở, xây dựng nhà cấp 4 và nhập khẩu vào địa phương trong năm 2021.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An trao 22 triệu đồng do địa phương kết nối, ủng hộ cho Thu Trang (Bao gồm 17 triệu đồng kết nối trước chương trình và 5 triệu đồng kết nối trong chương trình)

Trân trọng những giúp đỡ của cộng đồng, những năm qua Trang luôn nỗ lực trong học tập, là cháu ngoan, trò giỏi. Gần đây nhất, năm học 2025 - 2026, em đạt danh hiệu học sinh giỏi và nuôi giấc mơ bước vào giảng đường đại học.

Nhóm Hướng Thiện Đắk Mil (Xã Đức Lập) trao ủng hộ của các thành viên và người dân với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng

Chắp cánh cho hành trình hiếu học của em Hoàng Thị Thu Trang, chương trình Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Thuận An đã kết nối hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tặng học bổng cho nữ sinh.

Cá nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An Lê Văn Hoàng tặng cho Thu Trang 5 triệu đồng

Tổng số tiền chương trình nhận được tại buổi lễ là 110.950.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được lập thành sổ tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng để đồng hành cùng Thu Trang trên chặng đường đại học sắp tới.

Anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An trao suất học bổng của Tỉnh đoàn Lâm Đồng trị giá 1 triệu đồng, suất học bổng của Đoàn xã Thuận An trị giá 500 ngàn đồng cho Thu Trang

Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tặng cho Thu Trang 5 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Cà phê Đức Lập tặng cho Thu Trang 2 triệu đồng, cá nhân Giám đốc đơn vị tặng em 1 triệu đồng

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đắk Mil tặng cho Thu Trang 2 triệu đồng

Anh Vũ Hoàng Huy, Bí thư Đoàn xã Đức Lập tặng suất học bổng của Đoàn xã trị giá 1 triệu đồng cho Thu Trang

Người dân xã Đức Lập đến tặng quà cho Thu Trang

Thu Trang nhận được nhiều giúp đỡ của người dân 2 xã Đức Lập, Thuận An và toàn tỉnh Lâm Đồng

Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Đức Lập) tặng suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho Thu Trang



