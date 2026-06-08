"Bông cúc trắng" Hoàng Thị Thu Trang được hỗ trợ gần 111 triệu đồng
Sáng ngày 6/8, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Đức Lập), Báo và PTTH Lâm Đồng phối hợp Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và xã Thuận An tổ chức Lễ trao học bổng Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường cho em Hoàng Thị Thu Trang, học sinh lớp 11A10, Trường THPT Trần Hưng Đạo. Chương trình có sự tham dự, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn toàn tỉnh.
Em Hoàng Thị Thu Trang (thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) sinh ra không biết mặt bố, mẹ bỏ đi biệt tích từ khi em 4 tuổi. Chỗ dựa duy nhất của Trang là bà ngoại, bà Nguyễn Thị Hải năm nay gần 60 tuổi.
Trong cảnh không đất, không nhà, không hộ khẩu, bà Hải và cháu Trang đã được chính quyền xã Thuận An, Báo và PTTH Lâm Đồng cùng các nhà hảo tâm kết nối, hỗ trợ mua đất ở, xây dựng nhà cấp 4 và nhập khẩu vào địa phương trong năm 2021.
Trân trọng những giúp đỡ của cộng đồng, những năm qua Trang luôn nỗ lực trong học tập, là cháu ngoan, trò giỏi. Gần đây nhất, năm học 2025 - 2026, em đạt danh hiệu học sinh giỏi và nuôi giấc mơ bước vào giảng đường đại học.
Chắp cánh cho hành trình hiếu học của em Hoàng Thị Thu Trang, chương trình Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường và Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Thuận An đã kết nối hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tặng học bổng cho nữ sinh.
Tổng số tiền chương trình nhận được tại buổi lễ là 110.950.000 đồng. Toàn bộ số tiền này được lập thành sổ tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng để đồng hành cùng Thu Trang trên chặng đường đại học sắp tới.