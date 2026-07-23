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    Bóng rổ nữ Lâm Đồng giành huy chương Đồng giải U18 quốc gia 2026

    Viết Trọng 23/07/2026 13:06

    Đội tuyển nữ bóng rổ Lâm Đồng giành huy chương (HC) Đồng tại Giải vô địch Bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026, kết thúc ngày 22/7 tại Huế sau 10 ngày tranh tài.

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    Đội bóng rổ nữ Lâm Đồng tham gia tại giải

    Giải do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 22/7 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Huế. Tham dự giải có 13 đội bóng (9 đội nam, 4 đội nữ), với gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 14 đơn vị, tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

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    Đội Lâm Đồng giành HC Đồng tại giải

    Ở nội dung nam, đội Công an nhân dân thắng TP Hồ Chí Minh với tỷ số 72 - 58 trong trận chung kết, lần đầu giành chức Vô địch giải đấu. Đội TP Hồ Chí Minh nhận HC Bạc; hai đội Hà Nội 1 và Phòng không Không quân PEAK cùng giành HC Đồng. Ở nội dung nữ, đội TP Hồ Chí Minh vượt qua Hà Nội với tỷ số 54 - 49 trong trận chung kết, bảo vệ thành công ngôi Vô địch. Hai đội Lâm Đồng và Gia Lai cùng nhận HC Đồng.

    Hiện Đội tuyển bóng rổ nữ Lâm Đồng có 21 thành viên, trong đó có 7 VĐV thuộc đội tuyển và 14 VĐV năng khiếu.

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      Bóng rổ nữ Lâm Đồng giành huy chương Đồng giải U18 quốc gia 2026
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