Borussia Dortmund hét giá 120 triệu euro cho Felix Nmecha, thách thức Newcastle United Dortmund yêu cầu mức phí từ 100 đến 120 triệu euro cho Felix Nmecha, tạo nên thách thức tài chính lớn cho tham vọng củng cố tuyến giữa của Newcastle United.

Borussia Dortmund vừa phát đi thông điệp cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng khi đặt mức định giá từ 100 triệu đến 120 triệu euro cho tiền vệ Felix Nmecha. Động thái này trực tiếp dội gáo nước lạnh vào tham vọng của Newcastle United, đội bóng đang coi tuyển thủ người Đức là mục tiêu trọng điểm nhằm tái thiết tuyến giữa.

Nmecha đang là mục tiêu hàng đầu của Newcastle. Ảnh: Getty Images.

Con số kỷ lục và sự thăng tiến ngoạn mục tại Bundesliga

Theo nguồn tin từ Sky Deutschland, ban lãnh đạo Dortmund khẳng định Felix Nmecha là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch phát triển. Đội bóng vùng Ruhr quyết tâm không nhượng bộ và sẽ không bước vào bàn đàm phán nếu không nhận được lời đề nghị đáp ứng đúng mức giá kể trên.

Mức định giá khổng lồ này phản ánh sự trưởng thành vượt bậc của Nmecha. Chuyển đến Dortmund từ Wolfsburg vào năm 2023, tiền vệ 25 tuổi này đã nhanh chóng vươn tầm trở thành trụ cột với hơn 100 lần ra sân cho đội chủ sân Signal Iduna Park. Màn trình diễn chói sáng trong màu áo tuyển Đức tại World Cup 2026 vừa qua chính là cú huých quan trọng đẩy giá trị thị trường của tiền vệ sinh năm 2000 lên mốc cao nhất từ trước đến nay.

Bài toán tái thiết tuyến giữa của Newcastle United

Về phía Newcastle United, việc theo đuổi Nmecha là một bước đi chiến lược bắt buộc. Đội bóng nước Anh rơi vào thế khủng hoảng nhân sự hàng tiền vệ sau khi chia tay hai trụ cột quan trọng là Sandro Tonali và Bruno Guimarães. Lối chơi giàu thể chất, khả năng càn lướt cùng sự đa năng của Nmecha được xem là mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống mà các ngôi sao cũ để lại.

Mặc dù Newcastle đã chiêu mộ những tài năng trẻ triển vọng như Sean Steur và Aladji Bamba, ban lãnh đạo "Chích chòe" vẫn xác định phải có một ngôi sao đẳng cấp thế giới làm hạt nhân ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng kỷ lục mà Dortmund đưa ra buộc đại diện Ngoại hạng Anh phải cân nhắc thận trọng nhằm tránh vi phạm các quy tắc tài chính.

Rào cản tài chính trên bàn đàm phán

Sự kiên định của Dortmund không phải không có cơ sở. Đội bóng nước Đức biết rõ Newcastle đang sở hữu nguồn ngân sách dồi dào sau các thương vụ bán cầu thủ đắt giá gần đây. Việc nâng giá Nmecha lên mốc 120 triệu euro là nước đi nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ sự cấp bách của đối tác.

Thương vụ dự kiến sẽ có biến chuyển mới ngay khi Newcastle chính thức gửi đề nghị bằng văn bản đầu tiên. Tương lai của Nmecha giờ đây phụ thuộc vào việc liệu Newcastle có chấp nhận mạo hiểm phá vỡ cấu trúc tài chính để đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt từ đối tác Bundesliga hay không.