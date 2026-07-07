Bosch cập nhật phần mềm xe đạp điện: Tăng cường Extended Boost và độ nhạy bàn đạp Bản cập nhật eBike Flow 1.36 của Bosch mang đến tính năng Extended Boost tùy chỉnh và công nghệ giảm độ trễ bàn đạp, giúp tối ưu khả năng vận hành trên địa hình kỹ thuật.

Bosch vừa chính thức tung ra bản cập nhật phần mềm miễn phí cho các hệ thống truyền động xe đạp điện (e-bike) giữa khung. Phiên bản 1.36 của ứng dụng eBike Flow tập trung vào việc cải thiện khả năng kiểm soát và độ nhạy của động cơ, giúp người lái xử lý các tình huống địa hình phức tạp một cách chính xác hơn.

Bosch đang triển khai bản cập nhật phần mềm mới cho một số hệ thống truyền động xe đạp điện của hãng

Tối ưu khả năng vượt chướng ngại vật với Extended Boost

Một trong những bổ sung quan trọng nhất trong bản cập nhật này là tính năng Extended Boost có thể cấu hình trực tiếp qua ứng dụng. Trước đây, tính năng này vốn là một phần của chế độ hỗ trợ trên các dòng xe leo núi điện (eMTB), cho phép động cơ tiếp tục đẩy xe về phía trước trong một khoảng thời gian ngắn ngay cả khi người lái đã ngừng đạp.

Với phiên bản 1.36, người dùng có thể tinh chỉnh mức độ hỗ trợ này theo nhiều giai đoạn khác nhau. Ở mức tối đa, xe có thể tiếp tục di chuyển thêm khoảng 2 mét sau vòng đạp cuối cùng. Điều này đặc biệt hữu ích khi người lái cần vượt qua các rễ cây trên đường mòn hoặc leo lên vỉa hè trong môi trường đô thị mà không bị mất đà. Tuy nhiên, Bosch cũng lưu ý người dùng cần thời gian làm quen vì lực đẩy duy trì có thể gây bất ngờ nếu không kiểm soát tốt.

Giảm độ trễ bàn đạp và cải thiện hiệu suất truyền động

Bên cạnh Extended Boost, Bosch giới thiệu chức năng tải trước hệ thống truyền động (drivetrain preloading) dành riêng cho các dòng Performance Line CX-R (BDU386Y) và Performance Line CX (BDU384Y). Tính năng này hoạt động hiệu quả nhất trong các chế độ Race, eMTB và eMTB+.

Về mặt kỹ thuật, cơ chế này giúp giảm thiểu "khoảng chết" của bàn đạp, rút ngắn thời gian phản hồi từ lúc người lái tác động lực đến khi động cơ phản ứng. Kết quả là khả năng điều tiết công suất trở nên mượt mà và tức thời hơn, một yếu tố sống còn khi di chuyển trên các cung đường kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Khả năng tương thích và phạm vi triển khai

Bản cập nhật mới áp dụng cho một danh mục rộng các đơn vị truyền động bao gồm động cơ, bộ điều khiển, pin và màn hình hiển thị. Các dòng động cơ chính được hỗ trợ bao gồm:

Performance Line CX-R (BDU386Y): Dòng chuyên dụng cho đua xe.

Dòng chuyên dụng cho đua xe. Performance Line SX (BDU314Y): Dòng động cơ trọng lượng nhẹ.

Dòng động cơ trọng lượng nhẹ. Cargo Line (BDU374Y): Dòng xe chở hàng.

Hiện tại, thông báo này chủ yếu áp dụng cho thị trường Đức và khu vực châu Âu. Người dùng có thể cập nhật thông qua ứng dụng eBike Flow trên điện thoại thông minh để đồng bộ hóa với hệ thống trên xe.

Tính năng mới Dòng động cơ hỗ trợ Lợi ích chính Extended Boost tùy chỉnh CX-R, SX, Cargo Line Duy trì đà đẩy sau khi ngừng đạp (lên đến 2m) Drivetrain Preloading Performance Line CX, CX-R Giảm độ trễ bàn đạp, phản hồi tức thì

Việc Bosch liên tục cập nhật phần mềm cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành xe đạp điện, nơi trải nghiệm người dùng không chỉ phụ thuộc vào phần cứng mà còn được tối ưu hóa liên tục thông qua các thuật toán điều khiển thông minh.