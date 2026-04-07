Bose SoundLink Flex Gen 2: Giải mã sức hút từ công nghệ PositionIQ và độ bền IP67 Mẫu loa di động Bose SoundLink Flex thế hệ thứ hai đang giảm giá sâu 38% trên Amazon. Sản phẩm gây chú ý với khả năng tự tối ưu âm thanh PositionIQ và chuẩn chống nước IP67.

Bose SoundLink Flex (thế hệ thứ 2) là mẫu loa Bluetooth di động được thiết kế tối ưu cho các hoạt động ngoài trời, nổi bật với khả năng chống nước chuẩn IP67 và công nghệ PositionIQ giúp tự động điều chỉnh âm thanh theo hướng đặt loa. Hiện tại, sản phẩm đang ghi nhận mức giảm giá kỷ lục 38% trên Amazon, đưa mức giá từ 159 USD xuống còn khoảng 99 USD cho phiên bản màu Sunset Peach (Cam đào).

Amazon giảm giá loa Bluetooth di động Bose SoundLink Flex (thế hệ thứ 2) nhân dịp hè. (Nguồn ảnh: Bose)

Tự động tối ưu âm thanh với công nghệ PositionIQ

Điểm khác biệt lớn nhất của Bose SoundLink Flex so với các đối thủ cùng phân khúc chính là công nghệ PositionIQ. Cảm biến tích hợp bên trong loa có khả năng nhận diện phương hướng đặt thiết bị (đứng, nằm phẳng hoặc treo). Dựa trên dữ liệu này, loa sẽ tự động điều chỉnh bộ cân bằng âm thanh (EQ) để đảm bảo chất âm đầu ra luôn trung thực và sống động nhất, bất kể vị trí đặt loa.

Người dùng cũng có thể cá nhân hóa trải nghiệm âm thanh thông qua ứng dụng Bose trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này cho phép điều chỉnh các dải tần số sâu hơn, giúp loa phù hợp với nhiều thể loại nhạc và sở thích cá nhân khác nhau.

Thiết kế bền bỉ cho môi trường khắc nghiệt

Với xếp hạng IP67, Bose SoundLink Flex Gen 2 hoàn toàn kín bụi và có khả năng chịu được việc ngâm dưới nước ở độ sâu 1 mét trong tối đa 30 phút. Đáng chú ý, thiết kế của loa cho phép thiết bị tự nổi trên mặt nước, giúp người dùng dễ dàng tìm lại nếu vô tình đánh rơi xuống hồ bơi hoặc biển.

Vỏ ngoài của loa được làm từ vật liệu chịu lực, có khả năng chống chịu va đập, cát và bụi bẩn. Một dây đeo bằng nylon chắc chắn được tích hợp sẵn, cho phép người dùng dễ dàng móc loa vào ba lô hoặc các thiết bị di chuyển khác. Với trọng lượng chỉ khoảng 0,6 kg, đây là người bạn đồng hành lý tưởng cho các chuyến dã ngoại.

Kết nối hiện đại và tính năng mở rộng

Thế hệ thứ hai của dòng SoundLink Flex được nâng cấp lên chuẩn Bluetooth 5.3, hỗ trợ kết nối đa điểm (multipoint) với hai nguồn âm thanh cùng lúc. Thiết bị còn sở hữu một nút bấm có thể lập trình, cho phép truy cập nhanh vào Spotify, gọi trợ lý ảo hoặc kết nối nhanh với một loa Bose khác để tạo thành hệ thống âm thanh Stereo.

Trong trường hợp cần phủ sóng âm thanh cho không gian rộng lớn, chế độ Party Mode cho phép kết nối tất cả các loa Bose tương thích để cùng phát một nội dung nhạc đồng bộ.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Bose SoundLink Flex Gen 2

Thông số Chi tiết Trọng lượng 0,6 kg (1,3 pound) Chuẩn kết nối Bluetooth 5.3 Độ bền IP67 (Chống bụi, chống nước, nổi trên nước) Thời lượng pin Lên đến 12 giờ Thời gian sạc 4 giờ qua cổng USB-C Tính năng đặc biệt PositionIQ, Tích hợp Micro, Party Mode, Stereo Mode

Cân nhắc giữa Bose và các đối thủ cạnh tranh

Mặc dù sở hữu nhiều công nghệ độc quyền, Bose SoundLink Flex Gen 2 vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ JBL Flip 7. Đối thủ từ JBL thường được đánh giá cao hơn về thời lượng pin và âm trầm mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Bose lại chiếm ưu thế nhờ tích hợp microphone, cho phép sử dụng loa như một thiết bị hội nghị trong các cuộc họp trực tuyến – tính năng mà dòng SoundLink Micro nhỏ hơn cũng không có.

Nhìn chung, với mức giá ưu đãi hiện tại, Bose SoundLink Flex Gen 2 là sự lựa chọn cân bằng giữa chất lượng âm thanh thông minh, độ bền vượt trội và tính linh động cao cho người dùng yêu công nghệ.