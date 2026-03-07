Bose SoundLink Micro thế hệ 2 giảm giá 39%: Lựa chọn loa di động siêu bền chỉ 79 USD Amazon giảm giá 39% cho Bose SoundLink Micro thế hệ 2, đưa mức giá về 79 USD. Đây là mẫu loa siêu bền với pin 12 giờ, lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Amazon vừa công bố chương trình ưu đãi lớn cho mẫu loa di động Bose SoundLink Micro (thế hệ thứ 2), giảm 39% so với giá niêm yết 129 USD. Hiện tại, người dùng có thể sở hữu sản phẩm này với mức giá 79 USD cho hai phiên bản màu Đen (Black) và Xanh hoàng hôn (Blue Dusk).

Amazon has given the Bose SoundLink Micro (2nd Gen) speaker a 39% discount.

Thiết kế bền bỉ cho các hoạt động ngoài trời

Bose SoundLink Micro được thiết kế với mục tiêu chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt. Thân loa được bao phủ bởi vật liệu có khả năng chống nước, chống rơi vỡ, chống sốc và chống gỉ sét. Điểm đặc biệt trong thiết kế là dây đeo silicon linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng gắn loa vào ba lô hoặc ghi-đông xe đạp trong các chuyến dã ngoại.

Phân tích hiệu suất âm thanh và kết nối

Về mặt kỹ thuật, SoundLink Micro sử dụng công nghệ âm thanh độc quyền của Bose để tạo ra dải trung âm (mid-range) cân bằng. Theo đánh giá từ chuyên trang Rtings, thiết bị này có khả năng tái tạo giọng nói rất chính xác, cực kỳ phù hợp để nghe podcast hoặc các nội dung đàm thoại trong không gian nhỏ.

Thiết bị hỗ trợ kết nối Bluetooth không dây ổn định. Người dùng có thể ghép nối hai chiếc loa cùng loại để tạo ra hệ thống âm thanh nổi (stereo), giúp mở rộng không gian trải nghiệm. Thời lượng pin của máy đạt mức 12 giờ hoạt động liên tục sau mỗi lần sạc đầy, với thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 3 giờ theo công bố của nhà sản xuất.

Sự đánh đổi giữa kích thước và công suất

Dù sở hữu nhiều ưu điểm về tính di động, kích thước nhỏ gọn của SoundLink Micro cũng mang lại một số hạn chế nhất định. So với các dòng loa lớn hơn như Bose SoundLink Max, phiên bản Micro thiếu hụt về khả năng tái tạo âm trầm (bass) và độ phủ âm thanh trong không gian rộng lớn.

Thông số/Đặc điểm Bose SoundLink Micro (Gen 2) Bose SoundLink Max Điểm đánh giá âm nhạc (Rtings) 6.4 / 10 7.4 / 10 Giá tham khảo tại Amazon 79 USD (Đang giảm) 399 USD Tính năng hội thoại Không có micro Tùy chọn cao cấp hơn Tính năng nổi bật Dây đeo linh hoạt, chống sốc Công suất lớn, âm trầm sâu

Một lưu ý quan trọng cho người dùng làm việc tại nhà: Bose SoundLink Micro không tích hợp microphone. Do đó, thiết bị này không thể sử dụng để thực hiện các cuộc gọi trực tuyến hoặc họp qua mạng. Đây thuần túy là một thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí và nghe nhìn di động.

Nhìn chung, với mức giá 79 USD, đây là một khoản đầu tư xứng đáng cho những ai ưu tiên sự bền bỉ và chất lượng âm thanh thương hiệu Bose trong một thân hình nhỏ gọn.