Nông nghiệp - Nông thôn Bột bình tinh Đông Đan gắn sản phẩm OCOP Sản phẩm OCOP 3 sao của hộ kinh doanh tinh nghệ Đông Đan ở xã Bắc Ruộng (Lâm Đồng) thường xuyên góp mặt trong các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hội nghị, hội thảo, hội chợ triễn lãm sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thời gian qua.

Sản phẩm OCop bột bình tinh và bột tinh nghệ Đông Đan

Bột bình tinh Đông Đan, bột tinh nghệ Đông Đan trưng bày một góc nhỏ trong gian hàng bên lề các sự kiện ấy nhưng thu hút không ít đại biểu, khách hàng tìm hiểu bởi sản phẩm chứa nhiều vi lượng, có lợi cho sức khỏe, nhất là với người cao tuổi.

Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của gia đình từ chính những sản phẩm nông nghiệp quen thuộc, anh Lê Minh Thế cho hay: Khi lập gia đình, anh Thế cùng vợ tận dụng đất rẫy của ba mẹ hai bên trồng các loại cây màu như: đậu đen xanh lồng, đậu phộng, nghệ đỏ, cây bình tinh. Đến mùa thu hoạch, chỉ có cây họ đậu tiêu thụ tại địa phương, trong khi các loại củ tươi như: nghệ đỏ, bình tinh sản lượng khá cao (1 tấn/sào) ở rẫy xa, tốn chi phí vận chuyển, nên không được tiểu thương quan tâm, trả giá quá thấp, nguồn thu về chẳng bao nhiêu. “Lúc đó, tôi đã bắt đầu nghĩ đến chế biến củ bình tinh, củ nghệ, nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình thành dạng tinh bột, bảo quản lâu, bán được giá sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, so với bán củ tươi giá rẻ lâu nay”, anh Thế chia sẻ.

Nghĩ là làm, anh Thế tìm tòi học hỏi các quy trình chế biến tinh bột, bàn bạc gia đình đầu tư máy móc, thiết bị hỗ trợ quy trình sản xuất chế biến tinh bột. Còn nguyên liệu tận dụng sẵn có nương rẫy gia đình trồng, mua thêm của người dân trong vùng để có nguồn chế biến bột bình tinh quanh năm.

Sau vài lần thử nghiệm, gia đình anh Thế cho ra lò thủ công sản phẩm hoàn thiện bình tinh Đông Đan khô, bột tinh nghệ khô, mịn màng. Các loại bột khó đóng thành tảng lớn, mùi thơm đặc trưng của loại củ giàu tinh bột, hỗ trợ dinh dưỡng hàng ngày. Sản phẩm được người dân ở địa phương ủng hộ, tiêu dùng. Dần dần, sản phẩm đóng gói kỹ càng, bắt mắt đi cùng chất lượng bảo đảm đã thu hút nhiều hơn khách hàng gần xa trong, ngoài tỉnh (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai). Ông Trần Văn Quý, Thôn 2, xã Bắc Ruộng nhìn nhận: “Bột bình tinh Đông Đan tôi vẫn thường sử dụng pha uống buổi sáng hàng ngày, hỗ trợ dinh dưỡng cho người cao tuổi. Theo y học, bột bình tinh có hàm lượng calo thấp, hữu ích cho người muốn giảm cân”.

Bên cạnh đó, bột bình tinh còn được sử dụng làm nguyên liệu chế biến các món ăn như: chè, ăn dặm cho trẻ, dùng làm bánh (bánh thuẩn dịp tết)… Sau thời gian khởi nghiệp không lâu, hộ kinh doanh tinh nghệ Đông Đan do anh Thế làm chủ, với 2 sản phẩm chủ lực: bột bình tinh Đông Đan, bột tinh nghệ Đông Đan đạt sản phẩm OCOP 3 sao; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022, 2024; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 2024; giải Ba ý tưởng khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Bình Thuận (cũ) tổ chức năm 2022; giải Nhất ý tưởng khởi nghiệp huyện Tánh Linh (cũ) tổ chức, đã tạo thêm động lực cho gia đình trong mô hình khởi nghiệp này.

Theo chị Lê Thị Thắm (vợ anh Lê Minh Thế) gia đình sẽ không ngừng nghiên cứu, sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường theo hướng chuyển đổi xanh, tốt cho cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tài nguyên bản địa xã Bắc Ruộng.