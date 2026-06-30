Bournemouth từ chối đề nghị của Arsenal cho Alex Scott: Thử thách 80 triệu bảng Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal vừa nhận gáo nước lạnh từ Bournemouth trong thương vụ Alex Scott, khi đội chủ sân Vitality kiên quyết giữ chân ngôi sao 22 tuổi.

Tham vọng củng cố tuyến giữa của Arsenal vừa vấp phải một rào cản lớn khi AFC Bournemouth thẳng thừng từ chối lời đề nghị đầu tiên dành cho tiền vệ trẻ Alex Scott. Dù đang giữ vị thế đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, Pháo thủ vẫn chưa thể thuyết phục đội bóng vùng Nam nước Anh nhả người trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Arsenal rất muốn có chữ ký của Scott. Ảnh: Getty.

Bournemouth kiên quyết giữ chân "viên ngọc quý"

Theo thông tin từ Daily Mail, ban lãnh đạo Bournemouth đã ngay lập tức khước từ cách tiếp cận của Arsenal. Đội chủ sân Vitality khẳng định tiền vệ 22 tuổi là nhân tố không thể thay thế và "không phải để bán" với bất kỳ giá nào ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, Bournemouth đang xúc tiến một bản hợp đồng gia hạn dài hạn với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn để trói chân ngôi sao sinh năm 2003.

Alex Scott hiện được định giá lên tới gần 80 triệu bảng sau những màn trình diễn bùng nổ tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Với tư duy chơi bóng hiện đại và sự đa năng hiếm có, cựu cầu thủ Bristol City đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha coi Scott là phương án hoàn hảo để tăng cường sức sáng tạo và chia lửa cho khu trung tuyến của đội bóng thành London.

Kế hoạch dự phòng của Mikel Arteta

Việc bị Bournemouth từ chối buộc Arsenal phải đồng thời kích hoạt các phương án thay thế để đảm bảo chiều sâu đội hình trước mùa giải mới. Trước đó, Pháo thủ cũng từng bị Newcastle United khước từ lời đề nghị dành cho Bruno Guimaraes, nhưng các nguồn tin cho biết đội chủ sân Emirates dự định sẽ sớm quay lại với một mức giá cao hơn để thuyết phục "Chích chòe".

Bên cạnh đó, Sandro Tonali của Newcastle cũng là một cái tên nằm trong danh sách rút gọn của Pháo thủ. Tuy nhiên, Arsenal sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh sòng phẳng từ Tottenham trong thương vụ này. Cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ tại Ngoại hạng Anh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả Manchester United, Chelsea và Tottenham đều đang theo sát mọi động thái tại sân Vitality.

Sự cứng rắn từ phía Bournemouth buộc các ông lớn, đặc biệt là Arsenal, phải cân nhắc nâng mức giá hỏi mua nếu muốn hoàn tất thương vụ bom tấn này. Bản thân Alex Scott vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai, nhưng sức hút từ các đội bóng hàng đầu chắc chắn sẽ là một thử thách lớn cho lòng trung thành của tiền vệ này đối với đội bóng chủ quản.