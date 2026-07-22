Brandon Nakashima vô địch UTS Rio 2026: Nhận thưởng gần 10 tỷ đồng, gấp 3 lần ATP 250 Tay vợt gốc Việt Brandon Nakashima gây bất ngờ lớn khi đăng quang tại UTS Rio 2026 ngay lần đầu tham dự, nhận khoản thưởng 368.800 USD, cao gấp 3 lần các nhà vô địch ATP 250.

Trong một tuần đấu mà thế giới quần vợt đổ dồn sự chú ý vào các giải ATP 250 truyền thống tại Thụy Sĩ và Thụy Điển, Brandon Nakashima đã chọn cho mình một lối đi riêng đầy táo bạo và hiệu quả. Tay vợt người Mỹ gốc Việt vừa chính thức đăng quang tại Ultimate Tennis Showdown (UTS) Rio 2026, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong sự nghiệp với khoản tiền thưởng khổng lồ.

Màn trình diễn bản lĩnh tại Rio de Janeiro

Trận chung kết tại Rio de Janeiro (Brazil) là minh chứng cho sự lỳ lợm của Nakashima. Đối đầu với tài năng trẻ nước chủ nhà Guto Miguel, tay vợt 24 tuổi đã thể hiện sự áp đảo về kinh nghiệm để giành chiến thắng tuyệt đối 3-0. Các tỉ số 15-14, 17-14 và 15-13 cho thấy sự kịch tính trong từng set đấu của thể thức UTS đầy tốc độ.

Hành trình lên ngôi của Nakashima không hề bằng phẳng. Anh từng nếm mùi thất bại trước chính Guto Miguel ở vòng bảng, nhưng đã kịp thời điều chỉnh chiến thuật để phục hận trong trận đấu cuối cùng. Trước đó, tại bán kết, Nakashima cũng đã vượt qua cái tên đầy cá tính Nick Kyrgios để ghi tên mình vào trận tranh chức vô địch.

Cú hích tài chính từ mô hình giải trí hiện đại

Điều khiến chiến thắng của Nakashima trở thành tâm điểm bàn tán chính là giá trị giải thưởng. Với chức vô địch này, anh bỏ túi 368.800 USD (tương đương gần 10 tỷ VNĐ). Con số này tạo nên một sự tương phản kinh ngạc khi đặt cạnh các giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour diễn ra cùng thời điểm.

1 tuần thi đấu "bộn tiền" của Brandon Nakashima. Ảnh: UTS Tour

Cụ thể, Stefanos Tsitsipas (vô địch Swiss Open Gstaad) và Andrey Rublev (vô địch Bastad Open) chỉ nhận được khoảng 106.000 USD cho danh hiệu ATP 250 của mình. Như vậy, dù UTS không mang lại điểm số tích lũy trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng sức hút về mặt tài chính và mô hình giải trí hiện đại đang biến giải đấu này thành một "mỏ vàng" thực sự đối với các tay vợt chuyên nghiệp.

Phân tích lối chơi và tiềm năng của ngôi sao gốc Việt

Brandon Nakashima, tay vợt mang trong mình ba dòng máu Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ, hiện đang đứng vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng ATP. Anh từng đạt thứ hạng cao nhất là 29 thế giới vào năm 2025 và sở hữu bản lý lịch ấn tượng với chức vô địch Next Gen ATP Finals cùng danh hiệu San Diego Open 2022.

Brandon Nakashima là tay vợt có lối chơi "chuẩn Mỹ", song vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn chen chân vào top 15 ATP.

Về mặt kỹ thuật, Nakashima sở hữu cú giao bóng ổn định và những pha thuận tay (forehand) mang sức nặng đặc trưng của trường phái quần vợt Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng lối chơi của anh đôi khi còn quá đơn giản và thiếu đi những khoảnh khắc bùng nổ cần thiết để xuyên phá hàng phòng ngự của nhóm top 10 thế giới.

Dẫu vậy, danh hiệu tại Rio de Janeiro chắc chắn sẽ là cú hích tinh thần cực lớn. Với sự hậu thuẫn từ gia đình — mẹ là người gốc Việt sang Mỹ từ năm 5 tuổi và cha là người Mỹ gốc Nhật — Brandon Nakashima đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những tay vợt gốc Á ổn định nhất trên Tour hiện nay.