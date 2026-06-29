Brazil 2-1 Nhật Bản: Brazil giành chiến thắng Brazil thể hiện sức mạnh ứng cử viên vô địch với ngôi đầu bảng, trong khi Nhật Bản duy trì sự ổn định để sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại sân NRG Stadium.

Brazil 2 - 1 Nhật Bản Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Brazil tiếp đón Nhật Bản.

12' Thẻ vàng Phút 12': K. Sano (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Roughing).

14' Thẻ vàng Phút 14': Casemiro (Brazil) nhận thẻ vàng (Tripping).

29' BÀN THẮNG! Nhật Bản (0-1) Phút 29': K. Sano (Nhật Bản) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': D. Kamada (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Holding).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Endrick vào sân thay Lucas Paqueta.

48' Thẻ vàng Phút 48': Danilo (Brazil) nhận thẻ vàng (Elbowing).

56' BÀN THẮNG! Brazil (1-1) Phút 56': Casemiro (Brazil) lập công (kiến tạo: Gabriel). Tỷ số: 1 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Brazil): G. Martinelli vào sân thay M. Cunha.

66' Thay người Phút 66' (Nhật Bản): Y. Sugawara vào sân thay R. Doan.

66' Thay người Phút 66' (Nhật Bản): J. Suzuki vào sân thay K. Nakamura.

78' Thay người Phút 78' (Nhật Bản): A. Tanaka vào sân thay D. Kamada.

78' Thay người Phút 78' (Nhật Bản): S. Machino vào sân thay J. Ito.

84' Thẻ vàng Phút 84': J. Suzuki (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Tripping).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Brazil): Fabinho vào sân thay Casemiro.

90+5' BÀN THẮNG! Brazil (2-1) Phút 90+5': G. Martinelli (Brazil) lập công (kiến tạo: Bruno Guimaraes). Tỷ số: 2 - 1.

90+7' Thay người Phút 90+7' (Nhật Bản): K. Ogawa vào sân thay D. Maeda.

90+8' Thay người Phút 90+8' (Brazil): Danilo Santos vào sân thay Bruno Guimaraes.

KT Kết thúc: Brazil 2-1 Nhật Bản Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:06 30/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản tại sân vận động NRG Stadium không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả hai đội tại World Cup. Với vị thế của đội bóng đang dẫn đầu bảng, Brazil đang nắm giữ nhiều lợi thế tâm lý trước đại diện đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Brazil và bản lĩnh của đội dẫn đầu

Đội tuyển Brazil bước vào trận đấu này với một phong độ cực kỳ ấn tượng. Hiện tại, "Selecao" đang chễm chệ ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng với 7 điểm có được. Sự ổn định là điều có thể thấy rõ trong lối chơi của đại diện Nam Mỹ khi họ duy trì mạch bất bại trong những lượt trận gần đây.

Cụ thể, trong 3 trận đấu gần nhất, Brazil đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát thế trận áp đảo cùng sự biến ảo trong các phương án tấn công giúp Brazil luôn biết cách kết liễu đối thủ. Với dàn ngôi sao đang ở độ chín của sự nghiệp, đội bóng vàng-xanh đang cho thấy dáng dấp của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Nhật Bản và sự kiên cường của Samurai xanh

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản cũng đang cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng châu Á đang sở hữu chuỗi phong độ khá ổn định với 1 trận thắng và 2 trận hòa trong 3 lần ra sân gần nhất. Lối chơi kỷ luật, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ là vũ khí giúp Nhật Bản đứng vững trước các đối thủ mạnh.

Dù phải đối đầu với một Brazil vượt trội về kỹ thuật cá nhân, nhưng sự lỳ lợm của "Những chiến binh Samurai xanh" luôn là rào cản khó chịu. Nhật Bản thường xuyên gây bất ngờ bằng những tình huống chuyển trạng thái cực nhanh, đòi hỏi hàng thủ Brazil phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu và tương quan thế trận

Nhìn vào dữ liệu đối đầu trong 4 lần chạm trán gần nhất, Brazil đang chiếm ưu thế áp đảo với 3 chiến thắng. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng đã từng một lần đánh bại đối thủ Nam Mỹ, cho thấy khoảng cách về trình độ đang dần được thu hẹp nếu đại diện châu Á có một chiến thuật hợp lý.

Trận đấu tới đây tại NRG Stadium dự kiến sẽ là màn so tài giữa sức mạnh tấn công đa dạng của Brazil và hệ thống phòng ngự phản công sắc bén của Nhật Bản. Với tính chất quan trọng của một trận đấu tại World Cup, cả hai đội chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định trước khi tung ra những đòn đánh quyết định.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

14/10/2025: Nhật Bản 3 - 2 Brazil

06/06/2022: Nhật Bản 0 - 1 Brazil

10/11/2017: Nhật Bản 1 - 3 Brazil

16/06/2013: Brazil 3 - 0 Nhật Bản

Phong độ gần đây của Brazil

25/06/2026: Scotland 0-3 Brazil (Thắng)

20/06/2026: Brazil 3-0 Haiti (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thắng)

01/06/2026: Brazil 6-2 Panama (Thắng)

Phong độ gần đây của Nhật Bản

26/06/2026: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (Hòa)

21/06/2026: Tunisia 0-4 Nhật Bản (Thắng)

15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)

31/05/2026: Nhật Bản 1-0 Iceland (Thắng)

01/04/2026: Anh 0-1 Nhật Bản (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Brazil 1 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Brazil (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Nhật Bản (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 2 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Brazil

Raphinha: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Japan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Brazil

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Brazil or draw

Cập nhật đội hình lúc 23:21 29/06/2026

Đội hình chính thức

Brazil

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Carlo Ancelotti

Đội hình xuất phát:

1. Alisson (G)

13. Danilo (D)

4. Marquinhos (D)

3. Gabriel Magalhães (D)

16. Douglas Santos (D)

8. Bruno Guimarães (M)

5. Casemiro (M)

20. Lucas Paquetá (M)

26. Rayan (F)

9. Matheus Cunha (F)

7. Vinícius Júnior (F)

Dự bị:

23. Ederson

12. Weverton

6. Alex Sandro

14. Bremer

15. Léo Pereira

24. Roger Ibañez

2. Éderson

17. Fabinho

21. Luiz Henrique

18. Danilo Santos

19. Endrick

22. Gabriel Martinelli

25. Igor Thiago

10. Neymar

Nhật Bản

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Hajime Moriyasu

Đội hình xuất phát:

1. Zion Suzuki (G)

22. Takehiro Tomiyasu (D)

3. Shogo Taniguchi (D)

21. Hiroki Itō (D)

10. Ritsu Doan (M)

24. Kaishu Sano (M)

15. Daichi Kamada (M)

13. Keito Nakamura (M)

14. Junya Ito (F)

11. Daizen Maeda (F)

18. Ayase Ueda (F)

Dự bị: