Brazil 2-1 Nhật Bản: Martinelli ghi bàn phút cuối đưa Selecao vào vòng 16 đội Brazil chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy kịch tính trước Nhật Bản nhờ sự tỏa sáng của Casemiro và Gabriel Martinelli.

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2026 đã kết thúc với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dù sớm phải nhận gáo nước lạnh từ sai lầm của hàng thủ, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu đã giúp "Selecao" lội ngược dòng thành công, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out sớm một lượt trận.

Hàng thủ Brazil: Từ sai lầm đến sự kiên cường

Trận đấu bắt đầu với một cú sốc cho các cổ động viên Brazil khi Danilo thực hiện một đường chuyền hỏng tai hại, biếu không cho Nhật Bản cơ hội mở tỷ số. Hậu vệ kỳ cựu này đã có một ngày thi đấu dưới sức và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Daizen Maeda.

Danilo (6.6): Anh có pha tạt bóng khá tốt vào khu vực cấm địa cho Bruno Guimaraes nhưng nhìn chung đã có một trận đấu dưới sức. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, trong khi Danilo chệch choạc, các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chơi đầy nỗ lực. Thủ thành Alisson Becker vẫn chứng minh được đẳng cấp với khả năng điều phối bóng ấn tượng, dù anh không thể cản phá cú sút xa hiểm hóc của Kaishu Sano. Marquinhos và Gabriel Magalhaes đã phải hoạt động hết công suất để ngăn chặn những đợt phản công tốc độ từ các chiến binh Samurai Xanh.

Alisson Becker (7): Chơi tương đối tốt bất chấp việc bị Kaishu Sano đánh bại từ một cú sút xa hiểm hóc. Ảnh: Getty Images.

Tuyến giữa rực sáng và màn chuộc lỗi của Casemiro

Điểm nhấn trong lối chơi của Brazil chính là sự cơ động của Bruno Guimaraes. Tiền vệ đang khoác áo Newcastle United liên tục dâng cao, sở hữu ba cú dứt điểm ngay trong hiệp một và chính là người thực hiện đường kiến tạo quyết định cho bàn thắng ấn định tỷ số.

Đáng chú ý nhất là Casemiro. Sau khi nhận thẻ vàng sớm và bị dự đoán sẽ phải rời sân, tiền vệ kỳ cựu này đã đáp lại niềm tin của HLV Ancelotti bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 quý giá từ một pha đánh đầu dũng mãnh. Đây là khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, giúp Brazil lấy lại sự tự tin.

Casemiro (7.1): Từng bị dự đoán sẽ phải rời sân sớm do nhận thẻ vàng và để đối thủ dễ dàng vượt qua, nhưng niềm tin của Ancelotti đã được đền đáp. Ảnh: Getty Images.

Cú đấm quyết định từ băng ghế dự bị

Khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, Gabriel Martinelli đã lên tiếng. Được tung vào sân thay Matheus Cunha ở phút 66, ngôi sao của Arsenal đã sắm vai người hùng với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 chỉ vài giây trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Gabriel Martinelli (7): Được tung vào sân thay Cunha ở giữa hiệp hai và sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-1 chỉ vài giây trước khi trận đấu khép lại. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng này không chỉ giúp Brazil khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch mà còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Dù Lucas Paqueta sớm phải rời sân vì chấn thương, những cái tên như Rayan hay Vinicius Junior (với cú solo đẳng cấp trúng cột dọc) vẫn đủ sức duy trì áp lực khủng khiếp lên đối thủ.

Bảng chấm điểm chi tiết đội hình Brazil

Cầu thủ Điểm số Ghi chú nổi bật Bruno Guimaraes 7.6 Kiến tạo bàn quyết định, hoạt động năng nổ Rayan 7.6 Giành lại bóng mở ra bàn thắng quyết định Gabriel Magalhaes 7.5 Kiến tạo cho Casemiro gỡ hòa Vinicius Junior 7.4 Bùng nổ trong hiệp hai, thiếu may mắn Marquinhos 7.2 Điểm tựa bình tĩnh nơi hàng thủ Douglas Santos 7.2 Hỗ trợ tấn công tốt bên cánh trái Casemiro 7.1 Ghi bàn gỡ hòa quan trọng Alisson Becker 7.0 Điều phối bóng ấn tượng Gabriel Martinelli 7.0 Ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 Danilo 6.6 Mắc lỗi dẫn đến bàn thua Matheus Cunha 6.5 Thi đấu năng nổ nhưng thiếu hiệu quả Lucas Paqueta 6.0 Rời sân sớm do chấn thương