Brazil 2-1 Nhật Bản: Martinelli ghi bàn phút cuối đưa Selecao vào vòng 16 đội
Brazil chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy kịch tính trước Nhật Bản nhờ sự tỏa sáng của Casemiro và Gabriel Martinelli.
Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2026 đã kết thúc với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dù sớm phải nhận gáo nước lạnh từ sai lầm của hàng thủ, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu đã giúp "Selecao" lội ngược dòng thành công, qua đó chính thức giành vé vào vòng knock-out sớm một lượt trận.
Hàng thủ Brazil: Từ sai lầm đến sự kiên cường
Trận đấu bắt đầu với một cú sốc cho các cổ động viên Brazil khi Danilo thực hiện một đường chuyền hỏng tai hại, biếu không cho Nhật Bản cơ hội mở tỷ số. Hậu vệ kỳ cựu này đã có một ngày thi đấu dưới sức và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Daizen Maeda.
Tuy nhiên, trong khi Danilo chệch choạc, các đồng đội ở hàng phòng ngự đã chơi đầy nỗ lực. Thủ thành Alisson Becker vẫn chứng minh được đẳng cấp với khả năng điều phối bóng ấn tượng, dù anh không thể cản phá cú sút xa hiểm hóc của Kaishu Sano. Marquinhos và Gabriel Magalhaes đã phải hoạt động hết công suất để ngăn chặn những đợt phản công tốc độ từ các chiến binh Samurai Xanh.
Tuyến giữa rực sáng và màn chuộc lỗi của Casemiro
Điểm nhấn trong lối chơi của Brazil chính là sự cơ động của Bruno Guimaraes. Tiền vệ đang khoác áo Newcastle United liên tục dâng cao, sở hữu ba cú dứt điểm ngay trong hiệp một và chính là người thực hiện đường kiến tạo quyết định cho bàn thắng ấn định tỷ số.
Đáng chú ý nhất là Casemiro. Sau khi nhận thẻ vàng sớm và bị dự đoán sẽ phải rời sân, tiền vệ kỳ cựu này đã đáp lại niềm tin của HLV Ancelotti bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 quý giá từ một pha đánh đầu dũng mãnh. Đây là khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, giúp Brazil lấy lại sự tự tin.
Cú đấm quyết định từ băng ghế dự bị
Khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, Gabriel Martinelli đã lên tiếng. Được tung vào sân thay Matheus Cunha ở phút 66, ngôi sao của Arsenal đã sắm vai người hùng với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 chỉ vài giây trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Chiến thắng này không chỉ giúp Brazil khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch mà còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể. Dù Lucas Paqueta sớm phải rời sân vì chấn thương, những cái tên như Rayan hay Vinicius Junior (với cú solo đẳng cấp trúng cột dọc) vẫn đủ sức duy trì áp lực khủng khiếp lên đối thủ.
Bảng chấm điểm chi tiết đội hình Brazil
|Cầu thủ
|Điểm số
|Ghi chú nổi bật
|Bruno Guimaraes
|7.6
|Kiến tạo bàn quyết định, hoạt động năng nổ
|Rayan
|7.6
|Giành lại bóng mở ra bàn thắng quyết định
|Gabriel Magalhaes
|7.5
|Kiến tạo cho Casemiro gỡ hòa
|Vinicius Junior
|7.4
|Bùng nổ trong hiệp hai, thiếu may mắn
|Marquinhos
|7.2
|Điểm tựa bình tĩnh nơi hàng thủ
|Douglas Santos
|7.2
|Hỗ trợ tấn công tốt bên cánh trái
|Casemiro
|7.1
|Ghi bàn gỡ hòa quan trọng
|Alisson Becker
|7.0
|Điều phối bóng ấn tượng
|Gabriel Martinelli
|7.0
|Ghi bàn ấn định tỷ số 2-1
|Danilo
|6.6
|Mắc lỗi dẫn đến bàn thua
|Matheus Cunha
|6.5
|Thi đấu năng nổ nhưng thiếu hiệu quả
|Lucas Paqueta
|6.0
|Rời sân sớm do chấn thương